Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Кущенко: ЦСКА надо понять, как двигаться дальше после проигрыша "Олимпиакосу"

Глава Единой лиги ВТБ отметил, что у ЦСКА были реальные шансы на победу в игре с греческим клубом
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольному клубу ЦСКА необходимо понять, как двигаться дальше после домашнего поражения от "Олимпиакоса" в Евролиге. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

На эту тему
Боломбой: БК ЦСКА не был похож на себя в матче с "Олимпиакосом" и справедливо проиграл

Московский ЦСКА в среду проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 79:84.

"Начало матча было за ЦСКА, и были реальные шансы на победу, когда Стрелниекс трижды наносил открытые броски, но смазал, - сказал Кущенко. - На мой взгляд, после такого поражения ЦСКА надо понять, как двигаться дальше. На выстраивание игры без выбывшего Клайберна потребуется время".

Действующий победитель Евролиги потерпел первое поражение в текущем сезоне турнира и занимает второе место в таблице (четыре победы, одно поражение), лидирует испанская "Барселона". "В целом же игра была хорошей и очень качественной. И особенно надо отметить защиту "Олимпиакоса" - в атаке армейцам не давали дышать", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

В следующем туре ЦСКА встретится с петербургским "Зенитом" в пятницу. В Единой лиге ВТБ армейцы располагаются на пятом месте, одержав три победы и потерпев два поражения в пяти турах.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" и стал последним четвертьфиналистом Кубка лиги
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Манчестера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС