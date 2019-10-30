Кущенко: ЦСКА надо понять, как двигаться дальше после проигрыша "Олимпиакосу"

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольному клубу ЦСКА необходимо понять, как двигаться дальше после домашнего поражения от "Олимпиакоса" в Евролиге. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Боломбой: БК ЦСКА не был похож на себя в матче с "Олимпиакосом" и справедливо проиграл

Московский ЦСКА в среду проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 79:84.

"Начало матча было за ЦСКА, и были реальные шансы на победу, когда Стрелниекс трижды наносил открытые броски, но смазал, - сказал Кущенко. - На мой взгляд, после такого поражения ЦСКА надо понять, как двигаться дальше. На выстраивание игры без выбывшего Клайберна потребуется время".

Действующий победитель Евролиги потерпел первое поражение в текущем сезоне турнира и занимает второе место в таблице (четыре победы, одно поражение), лидирует испанская "Барселона". "В целом же игра была хорошей и очень качественной. И особенно надо отметить защиту "Олимпиакоса" - в атаке армейцам не давали дышать", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

В следующем туре ЦСКА встретится с петербургским "Зенитом" в пятницу. В Единой лиге ВТБ армейцы располагаются на пятом месте, одержав три победы и потерпев два поражения в пяти турах.