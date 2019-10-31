Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Вяхирева вошла в расширенный состав сборной России по гандболу на ЧМ

Всего в состав команды вошло 28 спортсменок
Анна Вяхирева EPA/MARIJAN MURAT
Описание
Анна Вяхирева
© EPA/MARIJAN MURAT

ТАСС, 31 октября. Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, представляющая "Ростов-Дон", вошла в расширенный состав женской сборной России по гандболу на предстоящий чемпионат мира. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

На эту тему
Гандболистка Ильина считает, что пауза в спорте продлит ее карьеру

Всего в состав вошло 28 спортсменок. Полный список гандболисток выглядит следующим образом:

  • вратари - Виктория Калинина ("Кубань", Краснодар), Анастасия Лагина ("Лада", Тольятти), Анна Седойкина ("Ростов-Дон", Ростов-на-Дону), Кира Трусова ("Астраханочка", Астрахань); 
  • левые крайние - Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон"), Юлия Маркова (ЦСКА, Москва), Наталья Решетникова ("Лада"); 
  • левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елена Михайличенко ("Лада"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"); 
  • разыгрывающие - Ирина Никитина ("Ростов-Дон"), Ярослава Фролова ("Кубань"), Ольга Щербак ("Лада"); 
  • линейные - Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова ("Звезда", Звенигород), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Матлашова ("Кубань"); 
  • правые полусредние - Вяхирева, Валерия Маслова (обе - "Ростов-Дон"), Валерия Ганичева ("Звезда"), Антонина Скоробогатченко ("Кубань"); 
  • правые крайние - Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе - "Ростов-Дон"), Диана Голуб ("Кубань"), Ольга Фомина ("Лада").

Заключительный этап подготовки российские гандболистки проведут с 18 по 20 ноября, после этого они примут участие в турнире Seoul Cup, где сыграет с командами Венгрии, Сербии и Южной Кореи. В окончательную заявку войдут 18 спортсменок. До 29 ноября включительно тренерский штаб должен определиться с составом.

Женская сборная России на чемпионате мира сыграет в группе D вместе со сборными Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф турнира, остальные разыграют места с 17-го по 24-е. Турнир в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. Победитель получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Первый женский чемпионат мира по гандболу состоялся в 1957 году, с 1993-го турнир проводится раз в два года. Женская команда СССР три раза выигрывала чемпионаты мира (1982, 1986, 1990), дважды завоевывала серебряные награды (1975, 1978), один раз становилась бронзовым призером (1973). В активе сборной России четыре победы на чемпионатах мира (2001, 2005-2009).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Алексей Касатонов стал генеральным директором Ночной хоккейной лиги
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что для него это большая честь и ответственность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС