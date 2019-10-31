Вяхирева вошла в расширенный состав сборной России по гандболу на ЧМ

ТАСС, 31 октября. Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, представляющая "Ростов-Дон", вошла в расширенный состав женской сборной России по гандболу на предстоящий чемпионат мира. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

Всего в состав вошло 28 спортсменок. Полный список гандболисток выглядит следующим образом:

вратари - Виктория Калинина ("Кубань", Краснодар), Анастасия Лагина ("Лада", Тольятти), Анна Седойкина ("Ростов-Дон", Ростов-на-Дону), Кира Трусова ("Астраханочка", Астрахань);

левые крайние - Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон"), Юлия Маркова (ЦСКА, Москва), Наталья Решетникова ("Лада");

левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елена Михайличенко ("Лада"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка");

разыгрывающие - Ирина Никитина ("Ростов-Дон"), Ярослава Фролова ("Кубань"), Ольга Щербак ("Лада");

линейные - Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова ("Звезда", Звенигород), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Матлашова ("Кубань");

правые полусредние - Вяхирева, Валерия Маслова (обе - "Ростов-Дон"), Валерия Ганичева ("Звезда"), Антонина Скоробогатченко ("Кубань");

правые крайние - Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе - "Ростов-Дон"), Диана Голуб ("Кубань"), Ольга Фомина ("Лада").

Заключительный этап подготовки российские гандболистки проведут с 18 по 20 ноября, после этого они примут участие в турнире Seoul Cup, где сыграет с командами Венгрии, Сербии и Южной Кореи. В окончательную заявку войдут 18 спортсменок. До 29 ноября включительно тренерский штаб должен определиться с составом.

Женская сборная России на чемпионате мира сыграет в группе D вместе со сборными Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф турнира, остальные разыграют места с 17-го по 24-е. Турнир в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. Победитель получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Первый женский чемпионат мира по гандболу состоялся в 1957 году, с 1993-го турнир проводится раз в два года. Женская команда СССР три раза выигрывала чемпионаты мира (1982, 1986, 1990), дважды завоевывала серебряные награды (1975, 1978), один раз становилась бронзовым призером (1973). В активе сборной России четыре победы на чемпионатах мира (2001, 2005-2009).