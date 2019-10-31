"Химки" победили "Оренбург" и вышли в 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу

ОРЕНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" на выезде переиграл "Оренбург" со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

Гол на 92-й минуте вывел ЦСКА в 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу

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В составе "Химок" дубль сделал Артем Полярус (1-я и 21-я минуты), у "Оренбурга" отличился Джордже Деспотович (50).

"Химки" встретятся в 1/4 финала с победителем встречи между московским "Торпедо" и калининградской "Балтикой", которая состоится позднее в четверг.

"Химки" в третий раз в истории вышли в 1/4 финала Кубка России, впервые клуб дошел до этой стадии в сезоне-2002/03, в сезоне-2004/05 команда дошла до финала турнира, где уступила московскому ЦСКА со счетом 0:1.

Проведение матчей 1/4 финала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный), соперник московского ЦСКА определится по результатам матча "Спартак" (Москва) - "Ростов", который пройдет позднее в четверг.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" располагается на 12-м месте, набрав 15 очков в 14 матчах. "Химки" занимают вторую позицию в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), имея в активе 43 очка в 20 матчах.