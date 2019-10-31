"Торпедо" обыграло "Балтику" и вышло в четвертьфинал Олимп - Кубка России по футболу

Гол на 53-й минуте встречи забил Иван Сергеев. 27 октября команды провели матч 20-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:1.

"Балтика" не может обыграть "Торпедо" на протяжении пяти очных матчей во всех турнирах (три поражения и две ничьи). Калининградский клуб прервал беспроигрышную серию из 16 матчей во всех турнирах, в последний раз до этого команда проигрывала 3 августа (в матче Олимп - ФНЛ "СКА-Хабаровску" со счетом 0:2).

В четвертьфинале турнира "Торпедо" встретится с подмосковными "Химками", которые ранее в четверг победили на выезде "Оренбург" (2:1).

Проведение матчей 1/4 финала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный), столичный ЦСКА сыграет с победителем матча между московским "Спартаком" и "Ростовом".

В турнирной таблице первенства Олимп - ФНЛ "Торпедо" располагается на первом месте, набрав 47 очков после 20 матчей. "Балтика" идет пятой, имея в активе 33 очка после 20 встреч.

Нереализованные моменты "Балтики" и гол Сергеева

Первый опасный момент на 22-й секунде у ворот "Балтики" говорил о том, что "Торпедо" нацелено на быстрый гол. Черно-белые неплохо выстраивали позиционную атаку, но мяч не часто доходил до ворот Евгения Латышонка. Торпедовцы не отказывались от стандартов, например, зрители увидели несколько интересных эпизодов после подачи угловых. Стоит вспомнить прекрасный обводящий удар защитника Романа Шишкина, мяч после которого вытащил Латышонок.

"Балтика" напомнила о себе в середине первого тайма. Клуб из Калининграда несколько раз потревожил вратаря "Торпедо" Алексея Кеняйкина, но результата это не принесло. В конце первой половины гости могли открыть счет, но после прострела на штангу до мяча не дотянулся нападающий "Балтики" Ян Казаев. "Торпедо" также могло уйти победителем первого тайма, но главный бомбардир команды Иван Сергеев не реализовал выход один на один.

На второй тайм футболисты вышли более заряженными и действовали активнее. "Балтика" чуть больше владела мячом, но счет все же открыли торпедовцы. Ставка главного тренера московского клуба Сергея Игнашевича на стандарты сработала, Сергеев своевременно завершил розыгрыш углового, забив второй мяч в нынешнем сезоне Олимп - Кубка России. Преимущество в один гол позволило "Торпедо" меньше играть впереди, хозяева предпочитали чаще выстраивать действия на контратаках.

"Балтика" пыталась что-то создать впереди после пропущенного мяча, но игрокам не удавалось найти лазейку в обороне "Торпедо", защитники которого слаженно действовали на страже своих ворот.