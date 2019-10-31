"Спартак" вышел в 1/4 финала Кубка России по футболу, где сыграет с ЦСКА

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома победил "Ростов" со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Открытие-Арене" в присутствии 17 746 зрителей.
В составе "Спартака" оба мяча забил нападающий Джордан Ларссон (43-я и 59-я минуты). У "Ростова" отличился Павел Долгов (87). "Спартак" впервые пропустил при новом главном тренере Доменико Тедеско, проведя под руководством немца третий матч. Тедеско одержал вторую победу подряд во всех турнирах во главе "Спартака", ранее красно-белые сыграли вничью с "Рубином" на своем поле (0:0), а также победили "Локомотив" (3:0).
Швед Ларссон забил пять мячей в последних четырех матчах за "Спартак" во всех турнирах, ранее дубль Ларссона принес "Спартаку" гостевую победу над "Локомотивом" (3:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 27 октября. Игрок также отличился в гостевом матче 12-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2), который прошел 6 октября. Ларссон впервые забил гол на арене "Спартака".
"Спартак" и "Ростов" встретились в 55-й раз в российской истории, московский клуб одержал 33-ю победу, 11 раз сильнее оказывались ростовчане, 11 раз команды сыграли вничью.
В 1/4 финала турнира "Спартак" встретится с ЦСКА, который в 1/8 финала обыграл "Уфу" на своем поле (1:0), остальные пары выглядят следующим образом: "Химки" - "Торпедо" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный), "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург). Проведение игр 1/4 финала запланировано на начало марта. Согласно регламенту, "Химки" проведут домашний матч против "Торпедо" - москвичи дважды играли дома, а "Химки" по одному разу сыграли дома и на выезде. Хозяева трех остальных матчей определятся по результатам жеребьевки.
"Спартак" и ЦСКА встретятся в пятый раз в матчах Кубка России и впервые сыграют на стадии 1/4 финала, ранее клубы по два раза встречались в финале и полуфинале. В активе команд по одной победе в финалах - в решающем матче Кубка России сезона-1993/94 "Спартак" победил в серии пенальти (основное и дополнительное время - 2:2), а в финале розыгрыша сезона-2005/06 армейцы крупно победили со счетом 3:0. В обоих полуфиналах Кубка России между командами победу одерживал ЦСКА. Последняя встреча команд в Кубке России прошла 11 мая 2011 года в "Лужниках", когда в полуфинале "Спартак" уступил армейцам в серии пенальти (основное и дополнительное время - 3:3), в итоге армейцы выиграли трофей, обыграв в финале владикавказскую "Аланию".
Ход матча
Новый главный тренер "Спартака" после уверенной победы над "Локомотивом", одержанной в воскресенье, сделал две замены в стартовом составе. Вместо Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле с первых минут на поле появились Роман Зобнин и Джордан Ларссон.
Наставник "Ростова", бывший тренер красно-белых Валерий Карпин был более радикален, выпустив по сравнению с игрой против "Сочи" (2:0) в 14-м туре чемпионата России сразу восемь новых футболистов, позиции в стартовом составе сохранили только защитники Деннис Хаджикадунич и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Ивелин Попов, выступавший за московский клуб с 2015 по 2018 год; экс-спартаковец Роман Еременко остался на скамейке запасных, но место в основе нашлось голкиперу Сергею Песьякову, принадлежавшему "Спартаку" с 2009 по 2017 год, но проведшему за основной состав во всех турнирах всего 44 игры.
У красно-белых вратарскую позицию ожидаемо занял Александр Максименко, в этот вечер доведший число матчей за основной состав "Спартака" до 50. 21-летний голкипер стал самым молодым представителем своего амплуа в истории клуба, достигшим этой отметки.
Резкое похолодание в столице в конце октября не сильно сказалось на посещаемости матча 1/8 финала Кубка России - трибуны "Открытие-Арены" посетили 17 746 зрителей. Болельщиков не отпугнула отрицательная температура. Хозяева поля с первых минут завладели территориальным преимуществом, нагружая оборону "Ростова", но гости, перестроившиеся со схемы с четырьмя защитниками на расстановку с пятью игроками обороны долгое время держали удар. Давление, оказываемое красно-белыми, дало о себе знать на 43-й минуте - Мацей Вилюш не заметил рывка Ларссона, который здорово открылся под проникающую передачу Георгия Джикии и одним касанием открыл счет - 1:0.
Почти сразу же после пропущенного мяча гости могли сравнять счет, но Бьорн Сигурдарссон после заброса Арсения Логашева головой пробил рядом со штангой. После возобновления встречи темп матча заметно успокоился, что пришлось на руку имеющему преимущество в счете "Спартаку". На исходе часа игрового времени Ларссон из глубины поля разогнал атаку, отдав передачу пяткой на Эсекьеля Понсе, который скинул мяч под удар Зелимхану Бакаеву. С ударом 10-го номера красно-белых Песьяков справился, но шведский форвард был первым на добивании, оформив второй дубль за пять дней.
Карпин отреагировал на то, что у его команды почти не получалась игра, когда "Ростов" проигрывал уже в два мяча. Вместо почти не проявившего себя Сигурдарссона на поле появился один из двух лучших бомбардиров чемпионата России Элдор Шомуродов (10 голов в 14 матчах первенства). После этой перестановки гостям удалось создать опасный момент у ворот Максименко, но тот справился с ударом Бахтиера Зайнутдинова. Ближе к концу встречи ростовчанам удалось отыграть один мяч, ударом из пределов штрафной отличился Долгов, но "Спартак" сумел сохранить минимальное преимущество и выйти в 1/4 финала турнира, где встретится с ЦСКА.