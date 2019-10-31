"Спартак" вышел в 1/4 финала Кубка России по футболу, где сыграет с ЦСКА

В составе "Спартака" оба мяча забил нападающий Джордан Ларссон (43-я и 59-я минуты). У "Ростова" отличился Павел Долгов (87). "Спартак" впервые пропустил при новом главном тренере Доменико Тедеско, проведя под руководством немца третий матч. Тедеско одержал вторую победу подряд во всех турнирах во главе "Спартака", ранее красно-белые сыграли вничью с "Рубином" на своем поле (0:0), а также победили "Локомотив" (3:0).

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома победил "Ростов" со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Открытие-Арене" в присутствии 17 746 зрителей.

Швед Ларссон забил пять мячей в последних четырех матчах за "Спартак" во всех турнирах, ранее дубль Ларссона принес "Спартаку" гостевую победу над "Локомотивом" (3:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 27 октября. Игрок также отличился в гостевом матче 12-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2), который прошел 6 октября. Ларссон впервые забил гол на арене "Спартака".

"Спартак" и "Ростов" встретились в 55-й раз в российской истории, московский клуб одержал 33-ю победу, 11 раз сильнее оказывались ростовчане, 11 раз команды сыграли вничью.

В 1/4 финала турнира "Спартак" встретится с ЦСКА, который в 1/8 финала обыграл "Уфу" на своем поле (1:0), остальные пары выглядят следующим образом: "Химки" - "Торпедо" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный), "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург). Проведение игр 1/4 финала запланировано на начало марта. Согласно регламенту, "Химки" проведут домашний матч против "Торпедо" - москвичи дважды играли дома, а "Химки" по одному разу сыграли дома и на выезде. Хозяева трех остальных матчей определятся по результатам жеребьевки.

"Спартак" и ЦСКА встретятся в пятый раз в матчах Кубка России и впервые сыграют на стадии 1/4 финала, ранее клубы по два раза встречались в финале и полуфинале. В активе команд по одной победе в финалах - в решающем матче Кубка России сезона-1993/94 "Спартак" победил в серии пенальти (основное и дополнительное время - 2:2), а в финале розыгрыша сезона-2005/06 армейцы крупно победили со счетом 3:0. В обоих полуфиналах Кубка России между командами победу одерживал ЦСКА. Последняя встреча команд в Кубке России прошла 11 мая 2011 года в "Лужниках", когда в полуфинале "Спартак" уступил армейцам в серии пенальти (основное и дополнительное время - 3:3), в итоге армейцы выиграли трофей, обыграв в финале владикавказскую "Аланию".

Ход матча

Новый главный тренер "Спартака" после уверенной победы над "Локомотивом", одержанной в воскресенье, сделал две замены в стартовом составе. Вместо Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле с первых минут на поле появились Роман Зобнин и Джордан Ларссон.