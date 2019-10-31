Футболист "Спартака" Бакаев с нетерпением ждет матча с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Зелимхан Бакаев с нетерпением ждет матча против ЦСКА в четвертьфинале Олимп - Кубка России, который состоится в 2020 году. Об этом игрок рассказал журналистам.

"Спартак" вышел в 1/4 финала Кубка России по футболу, где сыграет с ЦСКА

В четверг "Спартак" в Москве обыграл "Ростов" (2:1) в 1/8 финала турнира. Днем ранее ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" (1:0).

"В следующем раунде в Кубка играем с ЦСКА - это очень желанный матч, - сказал Бакаев. - Думаю, и они его ждут. Одна проблема - игра в следующем году, но будем ждать и, надеюсь, пройдем дальше"

В матче против "Ростова" "Спартак" вел со счетом 2:0, пропустив единственный мяч в концовке. "Почему пропустили? Просто так получилось, - отметил Бакаев. - У "Ростова" тоже хорошая команда".

"Конечно, нужно дорабатывать, доминировать от первой до последней минуты. Ведь мы 70 минут практически не давали им подойти к нашим воротам, но потом чуть сели. Над этим нам надо работать, будут сборы - там поработаем", - добавил он.

Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут в марте 2020 гоад, точные даты будут определены позднее. Хозяин поля определится жеребьевкой.