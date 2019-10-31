Цулыгин: хоккеисты "Динамо" показали "Салавату", как надо играть на маленькой площадке

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продемонстрировало "Салавату Юлаева", как нужно действовать в игре на маленькой площадке. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин.

В четверг "Салават Юлаев" на выезде уступил "Динамо" со счетом 1:4. Встреча прошла на "АТБ-Арене" в Москве. "Динамо" проводит свои домашние матчи на площадке канадского размера (60 на 26 метров), а "Салават Юлаев" - на площадке финского размера (60 на 28).

"Очень интересный матч получился для нас. Не сказал бы, что мы сегодня играли плохо, во втором периоде пропустили три гола, но сами могли забить много раз - не получилось. "Динамо" показало нам, как надо играть на маленькой площадке, это для нас непривычный размер. "Динамо" оптимально сыграло, нам надо было чаще бросать, а не делать передачи в углы", - отметил Цулыгин.

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб "Салавата Юлаева" заменил вратаря Юху Метсолу на Андрея Кареева. "Поменяли вратаря, чтобы встряхнуть команду и показать, что мы не сдаемся. К сожалению, не получилось, но вратарь не виновен ни в одном голе", - подчеркнул Цулыгин.

"Салават Юлаев" занимает пятое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков после 24 встреч. В следующем матче команда из Уфы 3 ноября примет минское "Динамо".