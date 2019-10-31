Навстречу дерби с ЦСКА. "Спартак" обыграл "Ростов" в 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в четверг на своем поле обыграл "Ростов" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Встреча на "Открытие-Арене", которую посетили 17 746 зрителей, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей оба мяча забил шведский нападающий Джордан Ларссон (43-я и 59-я минуты). Для 22-летнего форварда этот дубль стал вторым подряд, в прошлый раз он отметился двумя голами в ворота "Локомотива" в матче 14-го тура чемпионата России. У проигравших единственный мяч на счету нападающего Александра Долгова (86), 21-летний игрок отметился первым мячом за "Ростов". "Спартак" впервые пропустил при новом главном тренере Доменико Тодеско, ранее под руководством 34-летнего немца красно-белые дома сыграли вничью с "Рубином" (0:0), а также в гостях разгромили "Локомотив" (3:0). Этот матч стал 55-м в российской истории встреч "Спартака" и "Ростова", московский клуб одержал 33-ю победу, 11 раз сильнее оказывались ростовчане, еще 11 раз команды сыграли вничью. Кроме того, соперники в четвертый раз встретились между собой в рамках национального кубка - теперь на счету столичной команды три победы, в том числе в финале Кубка России 2003 года. Дончане обыграли красно-белых в этом турнире один раз - ровно семь лет назад, 31 октября 2012 года, они взяли верх над "Спартаком" также на стадии 1/8 финала (0:0, 3:2 - по пенальти). Стабильность от "Спартака", ротация от "Ростова" После уверенной победы над "Локомотивом" Тедеско почти не стал менять стартовый состав, сделав всего два изменения. Вместо Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле с первых минут на поле вышли Роман Зобнин и Джордан Ларссон. Его оппонент, бывший полузащитник и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, подошел к формированию состава более радикально, выпустив, по сравнению с игрой чемпионата против "Сочи" (2:0), сразу восемь новых футболистов. Позиции в стартовом составе дончан сохранили только защитники Деннис Хаджикадунич и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Ивелин Попов, выступавший за московский клуб с 2015 по 2018 год.

Другой экс-спартаковец, полузащитник Роман Еременко, остался на скамейке запасных, зато место в основе нашлось голкиперу Сергею Песьякову, который принадлежал "Спартаку" с 2009 по 2017 год, но провел за основной состав в разных турнирах всего 44 игры. В противовес ему Тедеско ожидаемо выпустил 21-летнего вратаря Александра Максименко, для которого эта игра стала 50-й в основном составе "Спартака". Он стал самым молодым представителем своего амплуа в истории клуба, достигшим этой отметки. Для того, чтобы отметить юбилей, голкиперу понадобилось чуть больше двух лет - его дебют состоялся 25 октября 2017 года. "Спартак" с первых минут стал действовать с позиции силы и прижимая "Ростов" к его же штрафной. Гости, для этого матча перешедшие от схемы с четырьмя защитниками на расстановку с пятью игроками обороны, почти целый тайм справлялись с атаками красно-белых. Давление, которое оказывали спартаковцы, сказалось на 43-й минуте - Мацей Вилюш не уследил за рывком Ларссона, который здорово открылся под проникающую передачу капитана Георгия Джикии. Чтобы открыть счет в матче, шведу хватило одного касания мяча. Еще до свистка на перерыв "Ростов" мог сравнять счет, но Бьорн Сигурдарссон после заброса Арсения Логашова головой пробил рядом со штангой. Во втором тайме до 59-й минуты игра проходила в довольно размеренном темпе, что было на руку "Спартаку" - хозяева играли по счету и контролировали развитие событий. В этот момент на первый план вновь вышел Ларссон - на этот раз сын бронзового призера чемпионата мира 1994 года Хенрика Ларссона из глубины разогнал атаку, отдав передачу на Эсекьеля Понсе, который пяткой скинул мяч под удар Зелимхану Бакаеву. С ударом 10-го номера красно-белых Песьяков справился, но первым на добивании был спартаковский швед. Уже после того, как счет стал 2:0 в пользу "Спартака", Карпин стал делать замены. Вместо довольно инертных Попова и Сигурдарссона на поле появились лидеры команды - Хорен Байрамян и Элдор Шомуродов (один из двух лучших бомбардиров чемпионата России, на счету которого 10 голов в 14 матчах - прим. ТАСС). После этих перестановок, а также появления Долгова вместо допустившего ошибку в эпизоде с первым голом Вилюша, "Ростов" вернулся к схеме 4-3-3, что позволило заметно усилить давление на ворота красно-белых. Рокировки были сделаны слишком поздно, чтобы перевести игру в дополнительное время - гости смогли сократить отставание в счете, но на большее у них не хватило времени. Ростовский "автобус" стал сюрпризом Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции признался, что в первом тайме не ждал от "Ростова" игры, настолько ориентированной на оборону. "Нас удивило, что они в первом тайме "припарковали автобус" у своих ворот. Мы предполагали, что они сыграют в пять защитников, но такая глубокая оборона стала для нас сюрпризом", - сказал он, отметив, что его команде пришлось проявить терпение, чтобы взломать оборону соперника.