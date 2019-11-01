Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Дебютант не справился с чемпионом. "Зенит" проиграл ЦСКА в матче Евролиги

Клубы впервые встретились в рамках главного еврокубкового турнира
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" потерпел домашнее поражение от ЦСКА со счетом 70:87 в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в четырех из шести матчей текущего розыгрыша турнира.

На эту тему
ЦСКА победил "Зенит" в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА в Евролиге продолжает успешное выступление в этом сезоне, лидируя в таблице чемпионата. Потерпев в Москве первое поражение в нынешнем розыгрыше от греческого "Олимпиакоса", армейцы сумели сделать правильные выводы. В матче с дебютантом Евролиги "Зенитом" ЦСКА одержал пятую победу в регулярном чемпионате.

Действующий победитель Евролиги выиграл матч уверенно, несмотря на потери в составе, у армейцев травмированы ключевые игроки - Уилл Клайберн и Дэниел Хэккет.

"Зенит" и ЦСКА впервые встретились в рамках Евролиги. По итогам прошлого сезона петербургский клуб получил специальное приглашение организаторов лиги (wild card), что позволило команде дебютировать в главном европейском баскетбольном турнире. В последней очной встрече 7 октября в рамках Единой лиги ВТБ "Зенит" на выезде обыграл ЦСКА (82:79).

Третья четверть могла перевернуть игру

Публика стала собираться заблаговременно до начала встречи, которая стартовала в 20:00 мск. Нередко среди армии болельщиков "Зенита" можно было заметить фанатов гостей. Зрители увидели не только противостояние команд, но и соревнования по поддержке среди болельщиков.

Начало первой четверти получилось эмоциональным со стороны обеих команд - игроки шли в борьбу, что вызывало немало нарушений под своим кольцом. Счет был равным до середины первой четверти, но затем "Зенит" стал совершать ошибки при позиционной атаке, чем охотно пользовались армейцы, зарабатывая очки в быстрых ответных прорывах. Кроме того, ЦСКА удачно реализовал несколько трехочковых бросков, а разрыв в счете стал стремительно увеличиваться.

На эту тему

К началу второй четверти счет в матче был 30:16 в пользу ЦСКА. "Зениту" же удалось сократить разрыв к середине четверти до 10 очков, а ЦСКА стал чаще искать шансы на трехочковых бросках, можно отметить действия Дэррана Хиллиарда, который несколько раз удачно попал с дальней дистанции.

ЦСКА неожиданно плохо начал третью десятиминутку, а к седьмой минуте третьей четверти впервые за матч отрыв составлял менее 10 очков. И тут дело пошло у "Зенита" - удачный трехочковый бросок удался защитнику Остину Холлинзу, после чего армейцы сразу взяли тайм-аут, но это не пошло на пользу команде. Красно-синие никак не могли забросить мяч в корзину, а главный тренер Димитрис Итудис не находил себе места, нервно шагая вдоль тренерской зоны.

В итоге "Зенит" сумел сравнять счет в матче - 59:59. Но два реализованных штрафных броска в конце четверти дали преимущество ЦСКА. Куража баскетболистов хозяев не хватило на заключительную четверть, у игроков стали реже получаться дальние броски, а вот ЦСКА за четыре атаки забил четыре трехочковых, что снова привело к большому отрыву. Армейцы здорово оборонялись под своим кольцом, снимали практически все подборы, спокойно доведя матч до победы со счетом 87:70.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Зенита" Айон Густаво, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал разыгрывающий Майк Джеймс (16).

ЦСКА реабилитировался за поражение

"Это была первая двойная неделя Евролиги, в матче с "Олимпиакосом" мы сыграли ниже своего уровня, проиграв подбор и весь матч. Мы искали возможность реабилитироваться, сегодня это было очевидно по тому, как команда сражалась. Помимо того, что мы хорошо атаковали и создавали возможности для бросков, отмечу хороший уровень защиты", - заявил Итудис журналистам после игры.

Защитник армейцев Никита Курбанов отметил, что команда смогла верно отреагировать на провальную игру в третьей четверти. "Мы правильно отреагировали на тот рывок "Зенита" в третьей четверти, вовремя включились в игру и вернули разницу, которая была в течение всей игры. На четвертую четверть выходили с мыслями о том, что нельзя допустить, чтобы "Зенит" почувствовал, что может нас обыграть", - заявил баскетболист.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав пять побед в шести матчах.

"Зениту" не хватает сыгранности

"Зенит" после шести туров находится на 15-м месте, имея в активе две победы. "Мы усердно работаем, с уверенностью у нас все в порядке, но нам нужно чуть больше времени, чтобы между нами появилась взаимопонимание. Просто нам осталось добавить и начать добиваться побед", - сказал после матча защитник "Зенита" Эндрю Альбиси.

Генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Церковный в беседе с ТАСС согласился с Альбиси, добавив, что видит прогресс в игре "Зенита". "Мы анализируем, отрабатываем это, нужно просто немного времени, чтобы команда сыгралась. Есть уже определенные проблески, я вижу прогресс в нашей игре, с атмосферой в коллективе все в порядке", - отметил гендиректор "Зенита".

В седьмом туре Евролиги ЦСКА на выезде сыграет с французским "Вийёрбаном" 8 ноября, днем ранее "Зенит" примет на своем паркете "Химки". Следующая очная встреча соперников состоится в Санкт-Петербурге 20 января 2020 года в рамках Единой лиги ВТБ.

Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Ковалев со второй попытки сделал вес перед поединком с Альваресом
В первой попытке российский боксер превысил допустимую весовую планку на 100 грамм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС