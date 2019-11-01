Дебютант не справился с чемпионом. "Зенит" проиграл ЦСКА в матче Евролиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" потерпел домашнее поражение от ЦСКА со счетом 70:87 в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в четырех из шести матчей текущего розыгрыша турнира.

Начало первой четверти получилось эмоциональным со стороны обеих команд - игроки шли в борьбу, что вызывало немало нарушений под своим кольцом. Счет был равным до середины первой четверти, но затем "Зенит" стал совершать ошибки при позиционной атаке, чем охотно пользовались армейцы, зарабатывая очки в быстрых ответных прорывах. Кроме того, ЦСКА удачно реализовал несколько трехочковых бросков, а разрыв в счете стал стремительно увеличиваться.

Публика стала собираться заблаговременно до начала встречи, которая стартовала в 20:00 мск. Нередко среди армии болельщиков "Зенита" можно было заметить фанатов гостей. Зрители увидели не только противостояние команд, но и соревнования по поддержке среди болельщиков.

"Зенит" и ЦСКА впервые встретились в рамках Евролиги. По итогам прошлого сезона петербургский клуб получил специальное приглашение организаторов лиги (wild card), что позволило команде дебютировать в главном европейском баскетбольном турнире. В последней очной встрече 7 октября в рамках Единой лиги ВТБ "Зенит" на выезде обыграл ЦСКА (82:79).

ЦСКА в Евролиге продолжает успешное выступление в этом сезоне, лидируя в таблице чемпионата. Потерпев в Москве первое поражение в нынешнем розыгрыше от греческого "Олимпиакоса", армейцы сумели сделать правильные выводы. В матче с дебютантом Евролиги "Зенитом" ЦСКА одержал пятую победу в регулярном чемпионате.

К началу второй четверти счет в матче был 30:16 в пользу ЦСКА. "Зениту" же удалось сократить разрыв к середине четверти до 10 очков, а ЦСКА стал чаще искать шансы на трехочковых бросках, можно отметить действия Дэррана Хиллиарда, который несколько раз удачно попал с дальней дистанции.

ЦСКА неожиданно плохо начал третью десятиминутку, а к седьмой минуте третьей четверти впервые за матч отрыв составлял менее 10 очков. И тут дело пошло у "Зенита" - удачный трехочковый бросок удался защитнику Остину Холлинзу, после чего армейцы сразу взяли тайм-аут, но это не пошло на пользу команде. Красно-синие никак не могли забросить мяч в корзину, а главный тренер Димитрис Итудис не находил себе места, нервно шагая вдоль тренерской зоны.

В итоге "Зенит" сумел сравнять счет в матче - 59:59. Но два реализованных штрафных броска в конце четверти дали преимущество ЦСКА. Куража баскетболистов хозяев не хватило на заключительную четверть, у игроков стали реже получаться дальние броски, а вот ЦСКА за четыре атаки забил четыре трехочковых, что снова привело к большому отрыву. Армейцы здорово оборонялись под своим кольцом, снимали практически все подборы, спокойно доведя матч до победы со счетом 87:70.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Зенита" Айон Густаво, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал разыгрывающий Майк Джеймс (16).

ЦСКА реабилитировался за поражение

"Это была первая двойная неделя Евролиги, в матче с "Олимпиакосом" мы сыграли ниже своего уровня, проиграв подбор и весь матч. Мы искали возможность реабилитироваться, сегодня это было очевидно по тому, как команда сражалась. Помимо того, что мы хорошо атаковали и создавали возможности для бросков, отмечу хороший уровень защиты", - заявил Итудис журналистам после игры.

Защитник армейцев Никита Курбанов отметил, что команда смогла верно отреагировать на провальную игру в третьей четверти. "Мы правильно отреагировали на тот рывок "Зенита" в третьей четверти, вовремя включились в игру и вернули разницу, которая была в течение всей игры. На четвертую четверть выходили с мыслями о том, что нельзя допустить, чтобы "Зенит" почувствовал, что может нас обыграть", - заявил баскетболист.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав пять побед в шести матчах.

"Зениту" не хватает сыгранности

"Зенит" после шести туров находится на 15-м месте, имея в активе две победы. "Мы усердно работаем, с уверенностью у нас все в порядке, но нам нужно чуть больше времени, чтобы между нами появилась взаимопонимание. Просто нам осталось добавить и начать добиваться побед", - сказал после матча защитник "Зенита" Эндрю Альбиси.

Генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Церковный в беседе с ТАСС согласился с Альбиси, добавив, что видит прогресс в игре "Зенита". "Мы анализируем, отрабатываем это, нужно просто немного времени, чтобы команда сыгралась. Есть уже определенные проблески, я вижу прогресс в нашей игре, с атмосферой в коллективе все в порядке", - отметил гендиректор "Зенита".

В седьмом туре Евролиги ЦСКА на выезде сыграет с французским "Вийёрбаном" 8 ноября, днем ранее "Зенит" примет на своем паркете "Химки". Следующая очная встреча соперников состоится в Санкт-Петербурге 20 января 2020 года в рамках Единой лиги ВТБ.