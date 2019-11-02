Гол Ордеца спас "Динамо" от поражения в матче против "Ахмата" в РПЛ

"Динамо" и "Ахмат" встретились в 23-й раз в истории, команды одержали по семь побед, еще девять матчей завершились вничью. "Динамо" не может победить "Ахмат" на протяжении восьми матчей подряд (шесть ничьих, два поражения), предыдущий раз московский клуб обыграл "Ахмат" 23 ноября 2014 года (3:0), тогда грозненский клуб выступал под названием "Терек". Защитник сборной России Андрей Семенов, выведший "Ахмат" на матч с капитанской повязкой, и полузащитник "Динамо" Артур Юсупов принимали участие в игре 2014 года.

У "Динамо" гол забил Иван Ордец (90+3), в составе "Ахмата" отличился Андрес Понсе (43-я минута, с пенальти). На 31-й минуте игрок "Динамо" Кирилл Панченко не реализовал пенальти, на 60-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Динамо" Шарль Каборе. Ордец забил свой первый мяч в составе московской команды, футболист провел пятый матч за "Динамо".

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".

Московский клуб располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 15 матчах. "Ахмат" занимает 14-е место, в активе команды 14 очков после 15 встреч.

В 16-м туре "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 9 ноября, днем раньше "Ахмат" примет екатеринбургский "Урал".

Ход матча

"Ахмат", несмотря на потерю защитника и капитана команды Ризвана Уциева, который отправился в Германию на лечение и реабилитацию, с первых же минут гостевого матча захватил инициативу. "Динамо", которое под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова в третий раз подряд вышло на игру в одном и том же составе, смотрелось не по-хозяйски неуверенно, позволяя грознецам угрожать воротам Антона Шунина. Активнее остальных в составе гостей смотрелся Бернард Бериша - албанец пару раз опасно пробил со средней дистанции, а потом получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру; вместо него на поле появился Евгений Харин.

Даже после ухода своего лидера "Ахмат" продолжил держать Шунина в тонусе - опасным ударом головой отметился Антон Швец, голкипер не без труда перевел мяч на угловой. Едва ли не первая осмысленная атака "Динамо" привела к назначению первого в сезоне пенальти в пользу московской команды - позиционное наступление бело-голубых завершилось ударом Константина Рауша из-за пределов штрафной. Судья Сергей Лапочкин посчитал, что Магомед Мусалов сыграл рукой и показал тому желтую карточку. Подошедший к мячу Кирилл Панченко неудачно пробил, позволив Евгению Городову отразить мяч.

После неиспользованного шанса хозяева поля активизировались и стали действовать гораздо острее. "Динамо" чрезмерно увлеклось атакой и перед самым перерывом получило ответный пенальти. Григорий Морозов в своей штрафной нарушил правила на Харине - к точке подошел Андрес Понсе, его удар под перекладину оказался неберущимся для Шунина.

Во втором тайме Новиков попытался внести коррективы в игру "Динамо", выпустив Юсупова и Максимилиана Филиппа вместо Романа Нойштедтера и не забившего пенальти Панченко. Коррективы, которые пытался привнести и. о. главного тренера бело-голубых, не успели проявиться, поскольку полузащитник Шарль Каборе получил две желтые карточки за три минуты и был справедливо удален с поля.

Оставшись в меньшинстве, "Динамо" попыталось спасти игру, выпустив вместо защитника Заурбека Плиева нападающего Клинтона Н'Жи, который на прошлой неделе принес команде победу в дерби с ЦСКА. Удаление и перестановки в составе бело-голубых привели к тому, что игра стала более открытой - полумоменты стали возникать то у одних, то у других ворот. В конце встречи "Ахмат" убежал в контратаку, после прострела Понсе удар по воротам нанес Магомед Митришев, однако голкипер хозяев Антон Шунин отбил мяч ногой. В добавленное ко второму тайму время после подачи Рауша защитник "Динамо" Ордец точно пробил головой и принес бело-голубым ничью.