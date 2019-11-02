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Футбол в России

Каборе: футболисты "Динамо" в матче с "Ахматом" проявили волю и характер

Полузащитник, который получил в этой встрече красную карточку, заявил, что не будет обсуждать работу судей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" проявили волю и характер. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник бело-голубых Шарль Каборе.

"Динамо" дома в субботу сыграло вничью с "Ахматом" (1:1), сравняв счет в концовке второго тайма. С 60-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Каборе, который получил две желтые карточки за три минуты.

"Мы проявили характер, когда остались в меньшинстве, - сказал Каборе. - Удаление - на усмотрение судьи. Работу судей обсуждать не буду. Главное, что команда показывает волю и характер".

"Мы заработали важное очко, учитывая, как складывался этот матч", - добавил полузащитник "Динамо".

"Динамо" после 15 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков, "Ахмат", в активе которого на одно очко меньше, располагается на 14-й строчке. В 16-м туре москвичи 9 ноября в Казани сыграют с "Рубином", грозненцы днем ранее на своем поле примут "Урал".

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