Футболист Игбун: смена тренера в "Динамо" пошла на пользу команде

Хохлов был отправлен в отставку 5 октября после гостевого поражения в чемпионате России от "Оренбурга" (0:2). Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Кирилл Новиков.

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Смена главного тренера пошла на пользу футбольному клубу "Динамо", хотя предыдущему наставнику Дмитрию Хохлову просто не везло. Такое мнение ТАСС высказал нападающий бело-голубых Сильвестр Игбун.

Гол Ордеца спас "Динамо" от поражения в матче против "Ахмата" в РПЛ

"Наверное, нам на пользу пошла смена тренера, - сказал Игбун. - Учитывая результаты - это точно. Но я бы не сказал, что предыдущий тренер был плохой. Просто, ему и нам очень не везло".

В субботу в 15-м туре чемпионата России "Динамо" дома сыграло вничью с грозненским "Ахматом" (1:1). "Динамо" ушло от поражения в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу защитника Ивана Ордеца. "Результатом я не доволен - мы хотели выиграть, могли это сделать. Жаль, но мы продолжаем сыгрываться и прогрессировать", - сказал Игбун.

Московский клуб располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 15 матчах. В 16-м туре "Динамо" 9 ноября на выезде сыграет с казанским "Рубином".