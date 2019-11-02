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Футбол в России

Футболист "Динамо" Рауш назвал ничью с "Ахматом" неплохим результатом

Динамовцы отыгрались в меньшинстве в конце матча

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Динамо" не могут быть довольны тем, как сложился матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", но, учитывая, что полчаса команда играла в меньшинстве, ничья - неплохой результат. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник бело-голубых Константин Рауш.

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"Динамо" дома в субботу сыграло вничью с "Ахматом" (1:1), сравняв счет в концовке второго тайма. С 60-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Шарля Каборе, который получил две желтые карточки за три минуты.

"Мы не смогли показать ту хорошую игру, которую показывали с "Краснодаром" и ЦСКА (1:1 и 1:0 соответственно - прим. ТАСС), - сказал Рауш. - Понятно, что мы не довольны, но учитывая, как складывался матч, одно очко - это неплохо".

"Новый тренер (исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков работает в команде с 8 октября - прим. ТАСС) - большой молодец, верит в нас", - отметил защитник.

По словам Рауша, в 16-м туре РПЛ на выезде против "Рубина" "Динамо" нужно сыграть также, как в матчах с "Краснодаром" и ЦСКА, чтобы добиться положительного результата. "Сегодня, пусть не победили, но добились какого-то результата. В следующем туре надо показать игру как с "Краснодаром" или ЦСКА. Если сумеем - хорошо, если сыграем как сегодня, будет тяжело", - заключил он.

"Динамо" после 15 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков, "Ахмат", в активе которого на одно очко меньше, располагается на 14-й строчке.

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