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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристу Самарину стыдно за падение в произвольной программе на этапе во Франции

21-летний россиянин занял итоговое второе место, получив за произвольную программу 166,62 балла
Александр Самарин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Самарин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа серии Гран-при в Гренобле россиянин Александр Самарин рассказал, что ему стыдно за ошибки, допущенные в произвольной программе. Об этом спортсмен сказал журналистам после выступления на третьем этапе Гран-при.

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Самарин выполнил в произвольной программе каскад "четверной лутц - тройной тулуп", но затем допустил сразу несколько ошибок. В итоге по сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), третьим стал француз Кевин Эймос (254,64).

"Допустил обидные ошибки, но прогресс виден, результат повышается - это самое главное, я стал вторым, приятно, - отметил Самарин. - Но голову нужно держать под контролем, грубейшие ошибки получались из-за того, что раньше времени ослаблял концентрацию, ослаблял сознание, дело было не в технике. Не хочу углубляться в технические нюансы, но сорвать тройной лутц как-то стыдненько, это было ну совсем лишним".

Самарин рассказал, что его произвольная программа посвящена отношению людей и социальных сетей: "В программе я рассказываю о борьбе человека с соцсетями, я тот, кто решает, где ему лучше остаться. Это рассказ о ситуации XXI века".

Спортсмен поблагодарил за поддержку тренеров и болельщиков. "Всем огромное спасибо за поддержку, я получил много приятных комментариев после короткой программы, все держали за меня кулаки, невероятная поддержка. Спасибо моим тренерам, которые поддерживали меня здесь, которые остались в ЦСКА", - сказал фигурист.

Следующим стартом для Самарина станет выступление на этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября на столичной арене "Мегаспорт".

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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