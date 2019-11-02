Фигуристу Самарину стыдно за падение в произвольной программе на этапе во Франции

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа серии Гран-при в Гренобле россиянин Александр Самарин рассказал, что ему стыдно за ошибки, допущенные в произвольной программе. Об этом спортсмен сказал журналистам после выступления на третьем этапе Гран-при.

Самарин выполнил в произвольной программе каскад "четверной лутц - тройной тулуп", но затем допустил сразу несколько ошибок. В итоге по сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), третьим стал француз Кевин Эймос (254,64).

"Допустил обидные ошибки, но прогресс виден, результат повышается - это самое главное, я стал вторым, приятно, - отметил Самарин. - Но голову нужно держать под контролем, грубейшие ошибки получались из-за того, что раньше времени ослаблял концентрацию, ослаблял сознание, дело было не в технике. Не хочу углубляться в технические нюансы, но сорвать тройной лутц как-то стыдненько, это было ну совсем лишним".

Самарин рассказал, что его произвольная программа посвящена отношению людей и социальных сетей: "В программе я рассказываю о борьбе человека с соцсетями, я тот, кто решает, где ему лучше остаться. Это рассказ о ситуации XXI века".

Спортсмен поблагодарил за поддержку тренеров и болельщиков. "Всем огромное спасибо за поддержку, я получил много приятных комментариев после короткой программы, все держали за меня кулаки, невероятная поддержка. Спасибо моим тренерам, которые поддерживали меня здесь, которые остались в ЦСКА", - сказал фигурист.

Следующим стартом для Самарина станет выступление на этапе Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября на столичной арене "Мегаспорт".