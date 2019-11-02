Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции

Первое место занял американец Натан Чен
Александр Самарин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Самарин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял второе место на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

По сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), замкнул тройку призеров француз Кевин Эймос (254,64). Россиянин Сергей Воронов занял шестое место (220,98), Антон Шулепов - 11-е (183,98).

На эту тему
Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, опередив Загитову

Для Чена этап во Франции стал вторым в текущем сезоне. На турнире в Лас-Вегасе, который прошел в октябре, он также одержал победу, что позволило ему стать первым фигуристом во всех дисциплинах, которому удалось квалифицироваться в финал Гран-при сезона-2019/20. 20-летний американец дважды выигрывал финал серии Гран-при и один раз занимал второе место, в его активе также бронзовая медаль Олимпийских игр (2018) и две золотые награды чемпионатов мира (2018, 2019).

Самарин - серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка России, на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов России. Самарин провел первый этап Гран-при в текущем сезоне, в следующий раз россиянин выступит на этапе серии в Москве (15-17 ноября). Самарин в третий раз выступал на этапе Гран-при во Франции и показал лучший результат, ранее он становился четвертым и третьим. Кроме того, он показал лучший результат среди российских фигуристов на этапах Гран-при в текущем сезоне, ранее третье место на этапе в США занял Дмитрий Алиев.

Позднее в субботу танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами, также свои произвольные программы представят девушки и спортивные пары. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Вратарские подвиги на стадионе Яшина. "Динамо" ушло от поражения в матче РПЛ с "Ахматом"
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС