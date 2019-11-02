Фигурист Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции

Для Чена этап во Франции стал вторым в текущем сезоне. На турнире в Лас-Вегасе, который прошел в октябре, он также одержал победу, что позволило ему стать первым фигуристом во всех дисциплинах, которому удалось квалифицироваться в финал Гран-при сезона-2019/20. 20-летний американец дважды выигрывал финал серии Гран-при и один раз занимал второе место, в его активе также бронзовая медаль Олимпийских игр (2018) и две золотые награды чемпионатов мира (2018, 2019).

Самарин - серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка России, на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов России. Самарин провел первый этап Гран-при в текущем сезоне, в следующий раз россиянин выступит на этапе серии в Москве (15-17 ноября). Самарин в третий раз выступал на этапе Гран-при во Франции и показал лучший результат, ранее он становился четвертым и третьим. Кроме того, он показал лучший результат среди российских фигуристов на этапах Гран-при в текущем сезоне, ранее третье место на этапе в США занял Дмитрий Алиев.