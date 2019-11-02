Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, опередив Загитову

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе серии Гран-при во французском Гренобле, опередив чемпионку Олимпийских игр в Пхёнчхане Алину Загитову. Косторная, для которой этот этап является первым на взрослом уровне, исполнила тройной аксель, хотя судьи и засчитали спортсменке недокрут, и получила за прокат 76,55 балла. После выступления 16-летняя Косторная призналась, что ей немного обидно получить такие оценки, отметив, что в прокате были ошибки, которые не видны зрительскому глазу. Фигуристка считает, что пока ей легко дается выступление на взрослом уровне, поскольку не приходится отстаивать свои титулы. Тройной аксель спортсменка еще не считает своим козырем. "Говорить о том, что я "подружилась" с этим прыжком, можно будет лишь тогда, когда мне будет не важно, как и когда его исполнять - хоть в три ночи", - сказала фигуристка.

17-летняя Загитова, которая за свой прокат получила 74,24 балла, считает, что могла выступить лучше. Однако сейчас для спортсменки самое главное - это способность кататься с удовольствием. "Каталась спокойно и без мандража - это главное. Я подросла в психологическом плане и знаю, что нужно делать", - отметила Загитова. Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова назвала чувственным выступление Загитовой. "Алина очень чувственно катает свою программу, она очень изменилась, она очень легкая, так же хорошо прыгает, как и раньше, - сказала Тарасова. - Но сегодня у нее получился не самый лучший каскад лутц-риттбергер, мне показалось, что на риттбергере она недокрутила, к тому же получился короткий выезд, потому что ее на этом прыжке немножко повело назад. Но я считаю, что она очень хорошо каталась, у нее очень хорошие прыжки и вращения, и эта программа ей очень идет". Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух считает, что Косторная рискнула, вставив тройной аксель в короткую программу. "Хочется поздравить Алену с тем, что ей удалось прыгнуть тройной аксель - она впервые включила его на этапах Гран-при в короткой программе, но здесь пошла на такой риск, который себя оправдал и принес ей победу, - сказал Авербух. - Алина допустила небольшую ошибку на каскаде и пока уступает, но впереди произвольная программа, девочки находятся в очень хорошей форме и, конечно, мы ждем очень хороших прокатов в произвольной". Россиянка Мария Сотскова занимает после короткой программы последнее, 11-е место с 50,38 балла. 19 летняя спортсменка справилась с тройным риттбергером, но коснулась рукой льда на двойном акселе, а затем не выполнила каскад во второй половине программы. После выступления Сотскова сообщила, что уже задумывалась о паузе в карьере. "Пока что я придерживаюсь стратегии выступлений и борьбы с собой, но рассматриваю и вариант с паузой в карьере", - сказала спортсменка. Самарин не дотянул до гроссмейстерских 100 баллов Российский фигурист Александр Самарин идет вторым после короткой программы, уступая лишь американцу Натану Чену. Россиянин исполнил два четверных прыжка - лутц и флип, однако ошибся на акселе, получив за прокат 98,48 балла. "Грубейшая ошибка на прыжке не позволила мне набрать гроссмейстерскую сумму. Неприятно делать сложнейшие четверные и ошибаться на тройных", - подчеркнул 21-летний фигурист.

"Я очень рад за Сашу Самарина, за его хорошее выступление, очень жаль, что не получилось совсем идеально откатать, небольшая ошибка на тройном акселе не позволила ему набрать 100 баллов, - сказал Авербух. - Но вообще мальчики в этом году вселяют осторожный оптимизм - и Дима Алиев, и Самарин показывают хорошие прокаты". Россиянин Сергей Воронов идет на седьмом месте с 76,60 балла в активе, дебютант турнира Антон Шулепов - 11-м (63,67). Воронов справился с каскадом четверной лутц - тройной тулуп, однако сделал "бабочку" на тройном лутце и ошибся на тройном акселе. Спортсмен считает, что лить слезы по ошибке бесполезно - нужно справляться со своими задачами и не думать о том месте, которое в итоге займешь. Шулепов к старту готовился лишь две недели из-за травмы стопы, он еще набирает форму. Российкие спортивные пары Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Анастасия Мишина и Александря Галлямов заняли по итогам короткой программы первое и второе места соответственно. Павлюченко и Ходыкин, получившие за свой прокат 76,59 балла, довольны чистым катанием. "Давно у нас не было чистого проката, ну хотя бы со зрительской точки зрения, - рассказал Ходыкин. - Были помарки, о которых знаем только мы, плюс пара спотыканий, сейчас мы уже настраиваемся на произвольную программу, а об оценках за короткую уже не думаем". Пуговица и шнурок Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро после короткой программы идут на пятом месте с 75,05 балла в активе. Российский дуэт потерял балл из-за оторвавшейся пуговицы партнера во время выступления в короткой программе. "Я сначала даже не заметил, но потом краем глаза углядел, как кто-то из судейской бригады начал показывать на что-то на льду. В произвольной программе на костюме пуговиц не будет", - пообещал Гуррейро.