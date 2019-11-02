МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" победил московский "Спартак" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У "Адмирала" шайбы забросили Константин Глазачев (2-я минута), Александр Осипов (24), Александр Стрельцов (47) и Денис Вихарев (50). В составе "Спартака" отличились Артем Федоров (2), Михаил Котляревский (35) и Каспарс Даугавиньш (36).
"Адмирал" одержал первую победу в шести последних матчах. Дальневосточная команда не могла обыграть "Спартак" с 8 октября 2016 года, когда на своей площадке одержала победу со счетом 6:3. После этого "Адмирал" проиграл "Спартаку" пять матчей подряд.
"Адмирал" прервал рекордную серию побед "Спартака" в КХЛ, которая составила шесть матчей (повторение клубного рекорда). Красно-белые не проигрывали с 16 октября, когда дома уступили "Сибири" (1:2).
"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 26 матчей. "Адмирал" идет седьмым в Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх. В следующем матче "Спартак" сыграет 12 ноября в гостях ЦСКА, "Адмирал" 4 ноября на выезде встретится с ярославским "Локомотивом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|23
|17
|1
|0
|1
|0
|4
|75-40
|37
|2
|Авангард
|24
|12
|1
|1
|2
|2
|6
|60-49
|32
|3
|Сибирь
|22
|13
|1
|0
|2
|2
|4
|50-38
|32
|4
|Барыс
|24
|11
|1
|1
|0
|4
|7
|49-45
|30
|5
|Салават Юлаев
|24
|10
|2
|1
|3
|0
|8
|52-51
|29
|6
|Металлург Мг
|25
|8
|2
|1
|3
|2
|9
|56-58
|27
|7
|Адмирал
|24
|8
|3
|2
|1
|0
|10
|51-56
|27
|8
|Нефтехимик
|25
|7
|2
|3
|1
|2
|10
|55-58
|27
|9
|Куньлунь
|24
|9
|1
|2
|0
|2
|10
|54-57
|26
|10
|Автомобилист
|24
|7
|4
|1
|0
|2
|10
|57-64
|26
|11
|Трактор
|27
|8
|2
|0
|1
|1
|15
|46-65
|22
|12
|Амур
|25
|8
|0
|1
|1
|3
|12
|41-53
|22
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|24
|16
|1
|2
|0
|1
|4
|78-32
|39
|2
|Динамо Мск
|24
|13
|1
|0
|2
|1
|7
|64-51
|31
|3
|Витязь
|24
|11
|1
|3
|2
|2
|5
|57-45
|34
|4
|СКА
|26
|9
|2
|2
|2
|2
|9
|60-54
|30
|5
|Спартак
|26
|9
|1
|3
|1
|3
|9
|67-67
|30
|6
|Торпедо
|26
|8
|4
|1
|1
|0
|12
|66-67
|27
|7
|Йокерит
|23
|8
|3
|1
|0
|3
|8
|62-62
|27
|8
|Локомотив
|24
|9
|2
|1
|0
|0
|12
|58-61
|24
|9
|Сочи
|24
|7
|1
|0
|1
|4
|11
|49-62
|21
|10
|Северсталь
|25
|4
|1
|3
|2
|3
|12
|51-67
|21
|11
|Динамо Мн
|23
|4
|2
|0
|3
|3
|11
|53-70
|18
|12
|Динамо Р
|24
|5
|3
|0
|0
|0
|16
|40-79
|16