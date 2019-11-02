У "Адмирала" шайбы забросили Константин Глазачев (2-я минута), Александр Осипов (24), Александр Стрельцов (47) и Денис Вихарев (50). В составе "Спартака" отличились Артем Федоров (2), Михаил Котляревский (35) и Каспарс Даугавиньш (36).

"Адмирал" одержал первую победу в шести последних матчах. Дальневосточная команда не могла обыграть "Спартак" с 8 октября 2016 года, когда на своей площадке одержала победу со счетом 6:3. После этого "Адмирал" проиграл "Спартаку" пять матчей подряд.

"Адмирал" прервал рекордную серию побед "Спартака" в КХЛ, которая составила шесть матчей (повторение клубного рекорда). Красно-белые не проигрывали с 16 октября, когда дома уступили "Сибири" (1:2).

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 26 матчей. "Адмирал" идет седьмым в Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх. В следующем матче "Спартак" сыграет 12 ноября в гостях ЦСКА, "Адмирал" 4 ноября на выезде встретится с ярославским "Локомотивом".