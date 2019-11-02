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КХЛ

"Адмирал" прервал рекордную серию побед "Спартака" в КХЛ

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Владивостока

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" победил московский "Спартак" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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У "Адмирала" шайбы забросили Константин Глазачев (2-я минута), Александр Осипов (24), Александр Стрельцов (47) и Денис Вихарев (50). В составе "Спартака" отличились Артем Федоров (2), Михаил Котляревский (35) и Каспарс Даугавиньш (36).

"Адмирал" одержал первую победу в шести последних матчах. Дальневосточная команда не могла обыграть "Спартак" с 8 октября 2016 года, когда на своей площадке одержала победу со счетом 6:3. После этого "Адмирал" проиграл "Спартаку" пять матчей подряд.

"Адмирал" прервал рекордную серию побед "Спартака" в КХЛ, которая составила шесть матчей (повторение клубного рекорда). Красно-белые не проигрывали с 16 октября, когда дома уступили "Сибири" (1:2).

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 26 матчей. "Адмирал" идет седьмым в Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх. В следующем матче "Спартак" сыграет 12 ноября в гостях ЦСКА, "Адмирал" 4 ноября на выезде встретится с ярославским "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс23171010475-4037
2Авангард24121122660-4932
3Сибирь22131022450-3832
4Барыс24111104749-4530
5Салават Юлаев24102130852-5129
6Металлург Мг2582132956-5827
7Адмирал24832101051-5627
8Нефтехимик25723121055-5827
9Куньлунь24912021054-5726
10Автомобилист24741021057-6426
11Трактор27820111546-6522
12Амур25801131241-5322
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА24161201478-3239
2Динамо Мск24131021764-5131
3Витязь24111322557-4534
4СКА2692222960-5430
5Спартак2691313967-6730
6Торпедо26841101266-6727
7Йокерит2383103862-6227
8Локомотив24921001258-6124
9Сочи24710141149-6221
10Северсталь25413231251-6721
11Динамо Мн23420331153-7018
12Динамо Р24530001640-7916

 

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