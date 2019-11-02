Знарок: "Спартак" может поменять бригады большинства в следующем матче КХЛ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок остался недоволен игрой своей команды в большинстве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметив, что может использовать других хоккеистов при розыгрыше численного преимущества в последующих встречах. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции после игры с "Адмиралом".

В субботу "Спартак" на своем льду уступил "Адмиралу" со счетом 3:4 и прервал серию из шести побед. Красно-белые в игре с командой из Владивостока трижды не воспользовались численным преимуществом.

"Третий период не получился, большинство вообще не идет, может что-то в психологическом плане. Будем думать, может быть, будем ставить туда других ребят. У нас были шесть тяжелых игр через день, мы не так много игроков могли поменять, играем практически теми же защитниками. Этот матч именно в обороне проиграли", отметил Знарок.

Также Знарок подчеркнул, что не обращает внимания на положение в турнирной таблице. "Каждый матч может изменить ситуацию. Соперники все подравнялись. Поближе к плей-офф, наверное, буду смотреть", - сказал главный тренер "Спартака".

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов остался доволен самоотдачей своих хоккеистов. "Хорошая была игра, содержательная. Обе команды активно играли в атаке. У нас было четыре поражения подряд, ребята сегодня хорошо настроились на победу, хорошо выложились", - отметил Светлов.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 26 матчей. "Адмирал" идет седьмым в Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх. В следующем матче "Спартак" сыграет 12 ноября в гостях ЦСКА, "Адмирал" 4 ноября на выезде встретится с ярославским "Локомотивом".