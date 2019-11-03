Более 14 тысяч человек посетили бой между Ковалевым и Альваресом в Лас-Вегасе

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Более 14 тысяч человек посетили поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом, прошедший в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в MGM Grand. Об этом сообщили ТАСС организаторы поединка.

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Вечер посетили 14 тысяч 490 человек", - сказал собеседник агентства.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.