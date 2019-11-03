Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бой Ковалев - Альварес

Кремлев: Ковалев мог выиграть у Альвареса

Генеральный секретарь Федерации бокса России отметил, что поединок был равным

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев имел возможность выиграть бой у мексиканца Сауля Альвареса. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

На эту тему
Российский боксер Ковалев проиграл Альваресу и расстался с поясом чемпиона мира WBO

В воскресенье Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Бой был равный, я бы не сказал, что Сергей проигрывал. Он много передней рукой работал, это хорошо. Но в боксе тяжело без права на ошибку: видимо, он чуть-чуть не углядел, пропустил удар. Я думаю, что нельзя расстраиваться - он бой хороший показал, мог, конечно, и лучше, была возможность и выиграть", - сказал Кремлев.

"Серега только передней [рукой] работал, а вот задней правой совсем почему-то не бил, плюс не хватило агрессии. Альварес, по-моему, ничего такого не показал, защищался большинство времени", - добавил он.

Россиянин не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

Теги
Бой Ковалев - Альварес
Реклама на ТАСС
Бой Ковалев - Альварес
Боксер Ковалев назвал усталость причиной поражения в поединке с Альваресом
Россиянин признался, что не успел восстановиться после последнего боя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС