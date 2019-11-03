Кремлев: Ковалев мог выиграть у Альвареса

В воскресенье Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Бой был равный, я бы не сказал, что Сергей проигрывал. Он много передней рукой работал, это хорошо. Но в боксе тяжело без права на ошибку: видимо, он чуть-чуть не углядел, пропустил удар. Я думаю, что нельзя расстраиваться - он бой хороший показал, мог, конечно, и лучше, была возможность и выиграть", - сказал Кремлев.

"Серега только передней [рукой] работал, а вот задней правой совсем почему-то не бил, плюс не хватило агрессии. Альварес, по-моему, ничего такого не показал, защищался большинство времени", - добавил он.

Россиянин не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.