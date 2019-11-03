Тренер клуба НХЛ "Питтсбург" считает, что Малкин сыграл хорошо после возвращения

ТАСС, 3 ноября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин сыграл хорошо в первом матче после возвращения на лед из-за перерыва, связанного с травмой. Об этом заявил главный тренер команды Майк Салливан, комментарий которого приводит пресс-служба "Питтсбурга".

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Малкин провел первую игру с 5 октября, пропустив 11 матчей из-за травмы. В субботней игре против "Эдмонтона" (1:2 ОТ) он провел на льду 19 минут и 45 секунд, нанеся шесть бросков, но очков за результативность не набрал.

"Он сыграл хорошо. Его влияние на команду после возвращения очевидно. Против нас стало значительно сложнее играть. Для первого матча после такой паузы он сыграл достаточно хорошо", - заявил тренер.

В текущем сезоне 33-летний Малкин принял участие в трех матчах и забросил одну шайбу.

В следующем матче "Питтсбург" сыграет в гостях 5 ноября с "Бостоном".