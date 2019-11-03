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Итоговый турнир WTA

Бабош и Младенович победили в парном разряде на Итоговом турнире WTA

В финале турнира венгерка и француженка победили чешскую теннисистку Барбору Стрыцову и представительницу Тайваня Се Шувэй
Кристина Младенович и Тимея Бабош EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Описание
Кристина Младенович и Тимея Бабош
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ТАСС, 3 ноября. Венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович обыграли чешскую теннисистку Барбору Стрыцову и представительницу Тайваня Се Шувэй в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Турнир проходит в китайском Шэньчжэне.

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Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Бабош и Младенович, посеянных на турнире под третьим номером. Стрыцова и Се Шувэй были посеяны вторыми. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

26-летняя Бабош занимает шестое место в рейтинге WTA среди пар, она завоевала 22-й титул на парных турнирах WTA (три в этом году). Венгерская теннисистка является двукратным победителем турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (2018) и Франции (2019) в парном разряде.

Младенович, которой также 26 лет, располагается на пятом месте в рейтинге WTA, она также в 22-й раз победила на парных турнирах WTA (трижды в этом году). На турнирах серии Большого шлема Младенович, помимо титулов с Бабош, также стала победительницей Открытого чемпионата Франции 2016 года. Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир в 2018 году.

Призовой фонд турнира составил $14 млн., по его итогам Бабош и Младенович получили $900 тыс., Се Шувэй и Стрыцова - $475 тыс.

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Итоговый турнир WTA
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