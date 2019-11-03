Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тедеско планирует встретиться с главным тренером сборной России по футболу Черчесовым

Тренер "Спартака" отметил, что ему интересно мнение наставника сборной по игрокам красно-белых
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско планирует пообщаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.

"Спартак" объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера 14 октября.

На эту тему
Навстречу дерби с ЦСКА. "Спартак" обыграл "Ростов" в 1/8 финала Кубка России

"У нас не было такой возможности [встретиться], но мы планируем это сделать, я надеюсь на встречу, но сейчас график очень плотный, - сказал Тедеско. - Для меня была бы интересной эта встреча, поскольку это очень важный тренер и для "Спартака" тоже, так как он тренирует наших игроков. Мне интересно его мнение по поводу игры наших футболистов".

Ранее в интервью "Спорт24" Черчесов рассказал, что не рассматривает в национальной команде вариант, при котором полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, игравшие в последних матчах "Спартака" соответственно на краю обороны и в центре поля, смогут выступить на тех же позициях и в сборной. "Абсолютно уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит игры, анализирует и исходя из матчей наших игроков планирует состав. Он не видит Романа на позиции крайнего защитника, но почему нет, если на этой позиции у него в команде есть три-четыре игрока. Уважаю его мнение, но у меня не сборная, а "Спартак", и у нас свои задачи", - отметил Тедеско.

"Он [Зобнин] справился на этой позиции, может сыграть там, а может вернуться в центр поля. Это универсальный игрок", - добавил специалист.

После 14 туров "Спартак" с 18 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице. "Спартак" в матче 15-го тура чемпионата России сыграет с "Арсеналом" в понедельник в Москве, начало - в 19:00 мск.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав Саламович
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Авербух: Косторная является самой сбалансированной фигуристкой в России
По итогам этапа Гран-при в Гренобле спортсменка показала первый результат, обойдя Алину Загитову
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС