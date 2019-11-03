Тедеско планирует встретиться с главным тренером сборной России по футболу Черчесовым

"У нас не было такой возможности [встретиться], но мы планируем это сделать, я надеюсь на встречу, но сейчас график очень плотный, - сказал Тедеско. - Для меня была бы интересной эта встреча, поскольку это очень важный тренер и для "Спартака" тоже, так как он тренирует наших игроков. Мне интересно его мнение по поводу игры наших футболистов".

Ранее в интервью "Спорт24" Черчесов рассказал, что не рассматривает в национальной команде вариант, при котором полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, игравшие в последних матчах "Спартака" соответственно на краю обороны и в центре поля, смогут выступить на тех же позициях и в сборной. "Абсолютно уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит игры, анализирует и исходя из матчей наших игроков планирует состав. Он не видит Романа на позиции крайнего защитника, но почему нет, если на этой позиции у него в команде есть три-четыре игрока. Уважаю его мнение, но у меня не сборная, а "Спартак", и у нас свои задачи", - отметил Тедеско.

"Он [Зобнин] справился на этой позиции, может сыграть там, а может вернуться в центр поля. Это универсальный игрок", - добавил специалист.

После 14 туров "Спартак" с 18 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице. "Спартак" в матче 15-го тура чемпионата России сыграет с "Арсеналом" в понедельник в Москве, начало - в 19:00 мск.