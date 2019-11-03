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Итоговый турнир WTA

Австралийка Барти стала победительницей Итогового турнира WTA

В решающем матче теннисистка победила украинку Элину Свитолину
Эшли Барти EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Описание
Эшли Барти
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ТАСС, 3 ноября. Австралийка Эшли Барти победила украинку Элину Свитолину в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в китайском Шэньчжэне.

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Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней Барти, которая имела первый номер посева на турнире. Соперницы встретились в шестой раз, Барти впервые одержала победу.

Барти является лидером мирового рейтинга. В активе теннисистки шесть побед на турнирах WTA, также австралийка является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции.

Свитолина занимает восьмое место в рейтинге WTA, на ее счету 13 титулов на турнирах под эгидой организации. Высшим достижением украинки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2019) и Открытого чемпионата США (2019).

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Призовой фонд турнира составил $14 млн.

Теги
Итоговый турнир WTA
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