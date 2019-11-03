"Краснодар" ушел от поражения в матче РПЛ с "Ростовом", забив два гола в добавленное время

Дубль сделал полузащитник "Ростова" Алексей Ионов (34-я и 41-я минуты), теперь на его счету 15 забитых мячей в составе ростовчан в матчах чемпионатов России. У "Краснодара" отличились Иван Игнатьев (90+3) и Урош Спайич (90+5). Футболисты ростовского клуба Ивелин Попов, Роман Еременко и Дмитрий Чистяков получили четвертые желтые карточки в сезоне, таким образом, они пропустят матч следующего тура РПЛ.

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью со счетом 2:2 с "Краснодаром" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 34265 зрителей.

Лучшим игроком встречи признан Алексей Ионов.

20-летний Игнатьев, который является воспитанником "Краснодара", забил гол впервые с 10 августа, когда отличился в домашнем матче с казанским "Рубином" (1:0). Игнатьев провел свой первый матч за "Краснодар" после травмы, которую он получил в домашнем матче с самарскими "Крыльями Советов" 15 сентября.

"Ростов" и "Краснодар" в 11-й раз сыграли вничью, всего команды провели между собой 22 матча в разных турнирах, на счету "Краснодара" девять побед, "Ростов" выигрывал в двух матчах.

"Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15 матчах. "Краснодар" идет четвертым, имея в активе 29 очков после 15 встреч. В следующем туре 9 ноября подопечные Валерия Карпина примут "Тамбов", "Краснодар" в 16-м туре первенства страны 10 ноября сыграет на выезде против московского "Локомотива". 7 ноября краснодарская команда дома встретится с турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.