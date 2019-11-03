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Футбол в России

"Краснодар" ушел от поражения в матче РПЛ с "Ростовом", забив два гола в добавленное время

Встреча завершилась со счетом 2:2
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью со счетом 2:2 с "Краснодаром" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 34265 зрителей.

Дубль сделал полузащитник "Ростова" Алексей Ионов (34-я и 41-я минуты), теперь на его счету 15 забитых мячей в составе ростовчан в матчах чемпионатов России. У "Краснодара" отличились Иван Игнатьев (90+3) и Урош Спайич (90+5). Футболисты ростовского клуба Ивелин Попов, Роман Еременко и Дмитрий Чистяков получили четвертые желтые карточки в сезоне, таким образом, они пропустят матч следующего тура РПЛ.

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Лучшим игроком встречи признан Алексей Ионов.

20-летний Игнатьев, который является воспитанником "Краснодара", забил гол впервые с 10 августа, когда отличился в домашнем матче с казанским "Рубином" (1:0). Игнатьев провел свой первый матч за "Краснодар" после травмы, которую он получил в домашнем матче с самарскими "Крыльями Советов" 15 сентября.

"Ростов" и "Краснодар" в 11-й раз сыграли вничью, всего команды провели между собой 22 матча в разных турнирах, на счету "Краснодара" девять побед, "Ростов" выигрывал в двух матчах.

"Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15 матчах. "Краснодар" идет четвертым, имея в активе 29 очков после 15 встреч. В следующем туре 9 ноября подопечные Валерия Карпина примут "Тамбов", "Краснодар" в 16-м туре первенства страны 10 ноября сыграет на выезде против московского "Локомотива". 7 ноября краснодарская команда дома встретится с турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103230-833
2Ростов1593328-2330
3Локомотив1593323-1530
4Краснодар1585229-1729
5ЦСКА1583421-1427
6Урал1453620-2718
7Спартак1453616-1518
8Уфа1545613-1617
9Крылья Советов1452718-1817
10Рубин144468-1616
11Арсенал1444616-2016
12Оренбург1443718-2115
13Динамо1536611-1615
14Тамбов1542916-2214
15Ахмат1535710-2114
16Сочи1534812-2013

 

Теги
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