Захаров: Ан сейчас находится в лучшей форме и показывает феноменальные скорости

В воскресенье Ан занял второе место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Он также в составе сборной России победил в смешанной эстафете на этапе Кубка мира. Золотую медаль на этапе Кубка мира завоевал Семен Елистратов, победивший в забеге на 1500 м.

Захаров в 2014 году выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Сочи в эстафете, вместе с ним в эстафетную команду входили Ан, Елистратов и нынешний тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев. Григорьев завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года, после чего был включен в тренерский штаб команды.

"Слежу за этапом Кубка мира по шорт-треку, который сейчас проходит в Солт-Лейк-Сити, смотрел вчера и буду смотреть финалы сегодня ночью. Ребята показывают сумасшедшие секунды, - отметил Захаров. - Хочется поздравить Владимира Григорьева с хорошим тренерским дебютом, Вова, ты - красавчик, так держать! Весь тренерский штаб - Татьяна Бородулина, Александр Герцигов, Владимир Кузовников - они очень хорошо работают, большие молодцы, и я уверен, что все будет отлично".

"Виктор Ан показывает феноменальные скорости. Сейчас у меня не так много времени, чтобы очень тщательно следить за шорт-треком, но стараюсь все видео отсматривать. Смотрю видео, и мне кажется, что сейчас у Ана самые лучшие скоростные кондиции из всех, что у него когда-либо были. Еще немного добавит выносливости и будет просто огонь, организм настроен как в самые лучше годы, видно, что тело идеально его слушается", - добавил Захаров.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на понедельник.