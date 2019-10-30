Приключения корейца в России. Или месть Виктора Ана

Один из самых титулованных спортсменов России вновь в строю: для шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку предстоящий сезон станет первым после возвращения в профессиональный спорт

Он побеждал, скандалил, переходил, опять побеждал, уходил и возвращался. Несмотря на массу титулов, о жизни российского корейца известно мало. Ан Хён Су. Такое имя при рождении получил будущий обладатель шести золотых медалей Олимпийских игр. Три из них он завоюет под российским флагом, уже под именем Виктор Ан. Отвергнутый корейской командой, в 2011 году (не прошел внутринациональный отбор) он принял приглашение выступать за Россию. И не прогадал. Ему было что доказывать. Впереди были Игры в Сочи, которые для трехкратного чемпиона Турина должны были стать моментом расплаты. Ан Хён Су не мог простить своим бывшим тренерам, что те лишили его Игр в Ванкувере. Удачное выступление на сочинской Олимпиаде для него стало делом жизни. Звезда родилась И он не подвел — ни себя, ни новую команду. Победы на дистанциях 500, 1000 метров, в эстафете и бронза на "полторашке" — таких результатов российский шорт-трек еще не видел. Как никогда не видел он того внимания, которое было приковано к нему во время домашних Игр. Страна открыла для себя увлекательный вид спорта, лицом которого стал Виктор Ан. Слава, всенародная любовь, невероятные для шорт-трека рейтинги, баснословные призовые, квартиры и другие материальные блага. После домашних Игр Виктор Ан стал суперзвездой. Вернуться на землю после столь космического взлета ему было очень непросто. На волне успеха спортсмен еще блеснул в Монреале, где завоевал 20-е золото чемпионатов мира, однако после пропал. Причем не только из медийного пространства, где он и без того присутствовал опосредованно, но и с пьедесталов крупных турниров.

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Мотивация, как показала история, для Ана являлась главной движущей силой в спорте. После сочинского триумфа он уже не мог заставить себя побеждать. Чемпионат Европы в начале 2015 года стал последним его большим успехом. В Дордрехте он взял два золота, два серебра и на этом фактически закончил со спортом. Его поглотил быт: Ан занялся семьей, воспитанием дочери, уехал на родину и в России уже практически не появлялся. Так продолжалось почти год. Вернулся он только осенью 2016-го. Возобновил тренировки, пробился в сборную, в составе которой даже попадал на призовые места на главных стартах сезона, вот только олимпийского доминирования над соперниками уже не было. Более того, за время его отсутствия в сборной появился новый лидер — Семен Елистратов. Казалось, на этом эра Ана подходит к концу. Он и сам это понимал, начал всерьез рассуждать о тренерской карьере и готовился к последнему вызову — к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Победы на родине должны были стать второй пощечиной руководству южнокорейской национальной федерации, которое долго выслушивало критику в свой адрес за потерю чемпиона. Новый враг Но не сложилось. Первый тревожный звонок раздался еще в 2016 году, когда грянул доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Уже тогда Ан заявил о своей непричастности к грязным делам. Не помогло: пройдет полтора года, и его без всяких оснований не допустят к Олимпиаде на родной земле. Не поможет даже письмо на имя президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

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"Я изучил критерии, которыми руководствовалась комиссия МОК при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр, — написал спортсмен. — Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности". Ответа он не получил. На тот момент Ану был уже 31 год. Решение было очевидным — без побед, без мотивации, с подмоченной репутацией продолжать карьеру было бессмысленно. О его уходе из спорта стало известно через полгода после окончания Игр в Пхёнчхане. Ан вернулся в Сеул, без каких-либо планов вновь работать в России, где ему предлагали войти в тренерский штаб сборной.

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