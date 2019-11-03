Корстин: "Химки" были сильнее УНИКСа по всем показателям в матче Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Химок" были сильнее УНИКСа по всем показателям - было видно заметное превосходство подмосковной команды. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 109:83 обыграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ в воскресенье. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Химок" Алексей Швед, который набрал 24 очка. В составе УНИКСа больше всего очков набрал американский атакующий защитник Джамар Смит (19).

"Химки" выглядели уверенно, виден был рисунок игры и заметное превосходство, - сказала Корстин. - В матче с УНИКСом подмосковная команда была сильнее по всем показателям, уже после первой половины было 20-очковое преимущество".

"Химки" одержали шесть побед в шести матчах сезона. В турнирной таблице подмосковная команда идет на первом месте, УНИКС занимает восьмое место, в пяти играх казанский клуб одержал две победы и потерпел три поражения. "Химки" провели хорошее межсезонье, усилились, такой их старт в Единой лиге ВТБ не удивителен", - отметила Корстин.

В следующем матче 11 ноября "Химки" сыграют на домашней площадке с пермской "Пармой", а УНИКС днем ранее встретится дома с "Нижним Новгородом".