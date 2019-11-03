Куртинайтис: "Химки" сыграли с полной отдачей в матче Единой лиги ВТБ против УНИКСа

ХИМКИ /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" сыграли с полной отдачей и энергией в домашнем матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Об этом журналистам заявил главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.

Корстин: "Химки" были сильнее УНИКСа по всем показателям в матче Единой лиги ВТБ

"Химки" со счетом 109:83 обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ в воскресенье. Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 24 очка.

"Рад тому, как для нас сложилась игра. Рад за ребят, которые поняли важность этого матча и играли с полной отдачей и энергией, - сказал Куртинайтис. - Этого нам не хватало в Белграде. Одним словом, все сыграли здорово".

"Я рад не столько набранным очкам, сколько нашему старанию и работе", - добавил тренер.

"Химки" одержали шесть побед в шести матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. В турнирной таблице подмосковная команда идет на первом месте.