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Летние олимпийские виды спорта

Тренер: женская сборная России рассчитывала на большее количество медалей на ЧЕ по дзюдо

На счету девушек три награды на турнире

ИЖЕВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России Владимир Дегтярев рассчитывал на большее количество медалей на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет, которое прошло с 1 по 3 ноября в Ижевске. Об этом наставник рассказал журналистам в воскресенье.

Российская команда завоевала в Ижевске 10 медалей, три из которых на счету девушек (золото, серебро и бронза - прим. ТАСС).

"Доволен выступлением спортсменок в предыдущие дни, особенно порадовала Пичкалева Дарья в категории до 48 кг, которая стала чемпионкой и блестяще провела все свои схватки. У нас были дебютанты, которые тоже показали себя с хорошей стороны, например, Коляденкова Настя (весовая категория до 63 кг - прим. ТАСС) стала третьей, порадовала. Конечно же, дебютант Нагучева Данна в категории до 57 кг стала серебряной медалисткой. Получили [медалей] меньше, планировали минимум два золота и в каждой категории медаль, к сожалению, этого не получилось", - рассказал журналистам Дегтярев.

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По его словам, через неделю команда проведет сборы в Сочи, где разберет поединки и выберет для каждого спортсмена стратегию для последующих соревнований. "Мы через неделю собираемся в Сочи на сборы. Сделаем разбор полетов, выберем, кому и какой стратегии придерживаться на следующих соревнованиях, будем над этим работать и исправлять ошибки", - добавил старший тренер женской команды.

Он также отметил, что медалисты могут отправиться на турнир "Большой шлем" в японскую Осаку. "Тех, кто у нас стал медалистами, скорее всего, могут поставить на турнир в Осаку на Гранд-шлем", - сказал Дегтярев.

Соревнования в Ижевске проходили с 1 по 3 ноября, в Удмуртию приехали дзюдоисты из более чем 30 стран. Сборная России завоевала 10 медалей и победила в общекомандном зачете, турнир столь высокого уровня впервые прошел в Ижевске. Ранее Россия дважды организовывала первенства Европы до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. На молодежном континентальном первенстве 2018 года в Дьёре (Венгрия) российская команда завоевала девять медалей (три золотые), заняв первое место в общекомандном зачете.

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