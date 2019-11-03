Тренер: женская сборная России рассчитывала на большее количество медалей на ЧЕ по дзюдо

ИЖЕВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России Владимир Дегтярев рассчитывал на большее количество медалей на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет, которое прошло с 1 по 3 ноября в Ижевске. Об этом наставник рассказал журналистам в воскресенье.

Российская команда завоевала в Ижевске 10 медалей, три из которых на счету девушек (золото, серебро и бронза - прим. ТАСС).

"Доволен выступлением спортсменок в предыдущие дни, особенно порадовала Пичкалева Дарья в категории до 48 кг, которая стала чемпионкой и блестяще провела все свои схватки. У нас были дебютанты, которые тоже показали себя с хорошей стороны, например, Коляденкова Настя (весовая категория до 63 кг - прим. ТАСС) стала третьей, порадовала. Конечно же, дебютант Нагучева Данна в категории до 57 кг стала серебряной медалисткой. Получили [медалей] меньше, планировали минимум два золота и в каждой категории медаль, к сожалению, этого не получилось", - рассказал журналистам Дегтярев.