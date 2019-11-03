"Авангард" прервал победную серию московского "Динамо" в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе в присутствии 5417 зрителей, где "Авангард" проводит домашние матчи.
В составе "Авангарда" шайбы забросили Кирилл Семенов (6-я минута), Тэйлор Бек (23 и 57) и Свен Андригетто (42). У "Динамо" отличились Юусо Хиетанен (5 и 48) и Дмитрий Яшкин (49). Форварды "Динамо" Яшкин и Даниил Тарасов продлили свои результативные серии до шести матчей. Нападающий "Авангарда" Сергей Широков отдал 200-ю результативную передачу в КХЛ, всего в активе 33-летнего форварда 351 (151+200) очко в 544 матчах.
"Авангард" прервал серию "Динамо" из пяти побед, в предыдущий раз столичный клуб проигрывал 16 октября в домашнем матче с московским ЦСКА (1:2). В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает второе место, набрав 31 очко в 25 матчах. "Авангард" идет вторым на Востоке, имея в активе 34 очка после 25 встреч.
В параллельном матче петербургский СКА по буллитам обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (5), Александр Барабанов (22), Андрей Кузьменко (40), победный буллит реализовал Кирилл Марченко. У проигравших голами отметились Лаурис Дарзиньш (26) и Брэндон Макмиллан (29, 36).
В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом", а "Динамо" дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут 12 ноября после паузы на игры национальных сборных.
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:1), а "Сочи" на домашней площадке победил пекинский "Куньлунь" (2:0).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|24
|17
|1
|0
|1
|0
|5
|77-44
|37
|2
|Авангард
|25
|13
|1
|1
|2
|2
|6
|64-52
|34
|3
|Сибирь
|23
|13
|1
|0
|2
|2
|5
|51-42
|32
|4
|Салават Юлаев
|25
|11
|2
|1
|3
|0
|8
|61-52
|31
|5
|Барыс
|24
|11
|1
|1
|0
|4
|7
|49-45
|30
|6
|Металлург Мг
|26
|9
|2
|1
|3
|2
|9
|60-59
|29
|7
|Нефтехимик
|26
|8
|2
|3
|1
|2
|10
|59-60
|29
|8
|Адмирал
|24
|8
|3
|2
|1
|0
|10
|51-56
|27
|9
|Куньлунь
|25
|9
|1
|2
|0
|2
|11
|54-59
|26
|10
|Автомобилист
|24
|7
|4
|1
|0
|2
|10
|57-64
|26
|11
|Трактор
|27
|8
|2
|0
|1
|1
|15
|46-65
|22
|12
|Амур
|25
|8
|0
|1
|1
|3
|12
|41-53
|22
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|24
|16
|1
|2
|0
|1
|4
|78-32
|39
|2
|СКА
|27
|9
|2
|3
|2
|2
|9
|64-57
|32
|3
|Витязь
|24
|11
|1
|3
|2
|2
|5
|57-45
|34
|4
|Динамо Мск
|25
|13
|1
|0
|2
|1
|8
|67-55
|31
|5
|Спартак
|26
|9
|1
|3
|1
|3
|9
|67-67
|30
|6
|Торпедо
|26
|8
|4
|1
|1
|0
|12
|66-67
|27
|7
|Йокерит
|23
|8
|3
|1
|0
|3
|8
|62-62
|27
|8
|Локомотив
|24
|9
|2
|1
|0
|0
|12
|58-61
|24
|9
|Сочи
|25
|8
|1
|0
|1
|4
|11
|61-62
|23
|10
|Северсталь
|25
|4
|1
|3
|2
|3
|12
|51-67
|21
|11
|Динамо Мн
|24
|4
|2
|0
|3
|3
|12
|54-79
|18
|12
|Динамо Р
|25
|5
|3
|0
|1
|0
|16
|43-83
|17