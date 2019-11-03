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КХЛ

"Авангард" прервал победную серию московского "Динамо" в КХЛ

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:3 в пользу омского клуба
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе в присутствии 5417 зрителей, где "Авангард" проводит домашние матчи.

В составе "Авангарда" шайбы забросили Кирилл Семенов (6-я минута), Тэйлор Бек (23 и 57) и Свен Андригетто (42). У "Динамо" отличились Юусо Хиетанен (5 и 48) и Дмитрий Яшкин (49). Форварды "Динамо" Яшкин и Даниил Тарасов продлили свои результативные серии до шести матчей. Нападающий "Авангарда" Сергей Широков отдал 200-ю результативную передачу в КХЛ, всего в активе 33-летнего форварда 351 (151+200) очко в 544 матчах.

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"Авангард" прервал серию "Динамо" из пяти побед, в предыдущий раз столичный клуб проигрывал 16 октября в домашнем матче с московским ЦСКА (1:2). В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает второе место, набрав 31 очко в 25 матчах. "Авангард" идет вторым на Востоке, имея в активе 34 очка после 25 встреч.

В параллельном матче петербургский СКА по буллитам обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (5), Александр Барабанов (22), Андрей Кузьменко (40), победный буллит реализовал Кирилл Марченко. У проигравших голами отметились Лаурис Дарзиньш (26) и Брэндон Макмиллан (29, 36).

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом", а "Динамо" дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут 12 ноября после паузы на игры национальных сборных.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:1), а "Сочи" на домашней площадке победил пекинский "Куньлунь" (2:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс24171010577-4437
2Авангард25131122664-5234
3Сибирь23131022551-4232
4Салават Юлаев25112130861-5231
5Барыс24111104749-4530
6Металлург Мг2692132960-5929
7Нефтехимик26823121059-6029
8Адмирал24832101051-5627
9Куньлунь25912021154-5926
10Автомобилист24741021057-6426
11Трактор27820111546-6522
12Амур25801131241-5322
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА24161201478-3239
2СКА2792322964-5732
3Витязь24111322557-4534
4Динамо Мск25131021867-5531
5Спартак2691313967-6730
6Торпедо26841101266-6727
7Йокерит2383103862-6227
8Локомотив24921001258-6124
9Сочи25810141161-6223
10Северсталь25413231251-6721
11Динамо Мн24420331254-7918
12Динамо Р25530101643-8317

 

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