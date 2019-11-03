"Авангард" прервал победную серию московского "Динамо" в КХЛ

В составе "Авангарда" шайбы забросили Кирилл Семенов (6-я минута), Тэйлор Бек (23 и 57) и Свен Андригетто (42). У "Динамо" отличились Юусо Хиетанен (5 и 48) и Дмитрий Яшкин (49). Форварды "Динамо" Яшкин и Даниил Тарасов продлили свои результативные серии до шести матчей. Нападающий "Авангарда" Сергей Широков отдал 200-ю результативную передачу в КХЛ, всего в активе 33-летнего форварда 351 (151+200) очко в 544 матчах.

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе в присутствии 5417 зрителей, где "Авангард" проводит домашние матчи.

"Авангард" прервал серию "Динамо" из пяти побед, в предыдущий раз столичный клуб проигрывал 16 октября в домашнем матче с московским ЦСКА (1:2). В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает второе место, набрав 31 очко в 25 матчах. "Авангард" идет вторым на Востоке, имея в активе 34 очка после 25 встреч.

В параллельном матче петербургский СКА по буллитам обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (5), Александр Барабанов (22), Андрей Кузьменко (40), победный буллит реализовал Кирилл Марченко. У проигравших голами отметились Лаурис Дарзиньш (26) и Брэндон Макмиллан (29, 36).

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом", а "Динамо" дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут 12 ноября после паузы на игры национальных сборных.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл новосибирскую "Сибирь" (4:1), а "Сочи" на домашней площадке победил пекинский "Куньлунь" (2:0).