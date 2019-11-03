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КХЛ

Крикунов: матч КХЛ между "Авангардом" и "Динамо" зрителям был интереснее, чем тренерам

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:3 в пользу омского клуба

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Динамо" была более интересна болельщикам, чем тренерам. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

В воскресенье "Динамо" на выезде уступило "Авангарду" со счетом 3:4.

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"Играли хорошо, но проиграли. Была интересная игра больше для зрителей, чем для нас, наделали ошибок в обороне и, естественно, пропустили голы. Немножко не повезло нам сегодня, в целом ребята старались, боролись. Первая пятерка опять забила все три гола, а остальные ребята "по нулям" пока катаются", - отметил Крикунов.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли остался недоволен игрой своей команды в третьем периоде. "Одного третьего периода достаточно, чтобы понять, что есть много тем для разговора. Мы сделали два подарка, на какое-то время просто застыли. Ребята после паузы выйдут отдохнувшими", - сказал Хартли.

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом", а "Динамо" дома встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут 12 ноября после паузы на игры национальных сборных. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает второе место, набрав 31 очко в 25 матчах. "Авангард" идет вторым на Востоке, имея в активе 34 очка после 25 встреч.

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