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КХЛ

Бек: хоккеисты "Авангарда" немножко запаниковали после того, как "Динамо" сравняло счет

Омский клуб победил московскую команду в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты омского "Авангарда" запаниковали после того, как "Динамо" отыграло разницу в две шайбы и сравняло счет по ходу третьего периода. Об этом журналистам рассказал канадский нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек.

В воскресенье "Авангард" переиграл "Динамо" со счетом 4:3. По ходу третьего периода бело-голубые уступали со счетом 1:3, но сумели сравнять счет, причем третью шайбу забросили в меньшинстве. Бек стал автором победной шайбы, которая стала для него второй в матче.

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"Мы повели 3:1 и должны были спокойно завершить игру, но устроили небольшое веселье. Но в целом была хорошая игра с нашей стороны, нам была нужна победа. У нас было хорошее командное движение, скорость. После того как счет стал 3:3, у нас была небольшая паника, но все ребята знали, что мы можем изменить течение игры", - отметил Бек.

Бек не забрасывал на протяжении 12 игр подряд, в последних двух матчах на его счету три гола. "Я не забрасывал долго, у меня было много штанг иногда. Наконец-то шайба залетела в ворота", - сказал нападающий "Авангарда".

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 34 очка после 25 встреч. В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом" 12 ноября.

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