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КХЛ

Хиетанен: хоккеисты "Динамо" готовы начать новую победную серию после Евротура

В воскресенье бело-голубые в Балашихе уступили "Авангарду" со счетом 3:4

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" готово начать новую серию побед в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после перерыва на первый этап Евротура Кубок Карьяла. Об этом журналистам рассказал защитник бело-голубых Юусо Хиетанен.

В воскресенье "Динамо" на выезде уступило "Авангарду" со счетом 3:4, прервав серию из пяти побед в регулярном чемпионате. Хиетанен отметился двумя заброшенными шайбами.

"Сейчас мы немножко отдохнем и затем готовы и мотивированы начать новую победную серию. Сразу после паузы будут очень важные игры. Я думаю, что в целом мы играли достаточно хорошо. Выиграли несколько игр у сильных соперников, хорошо провели поездку на Дальний Восток", - отметил Хиетанен.

"Мы знали, что будет сложная игра. В первых двух периодах "Авангард" играл значительно лучше нас, в третьем мы вернулись в игру, но этого было недостаточно. Думаю, что мы можем играть лучше, в первые 40 минут игры мы практически ничего не создали у ворот соперника в равных составах. Нам нужно было лучше контролировать шайбу, чтобы они начинали уставать, а мы много времени проводили без шайбы", - добавил финский защитник "Динамо".

Хиетанен набрал 18 (8 голов + 10 результативных передач) очков в 25 матчах и является лучшим бомбардиром КХЛ среди защитников. "Стараюсь не думать об этом, всегда стараюсь концентрироваться на следующей игре и не оглядываться назад. Трудно сказать, лучший у меня сезон в карьере или нет, не всегда все определяется голами и набранными очками. Все начинается с обороны, и это для меня самое главное, а очки и голы - просто бонус", - заключил Хиетанен.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает четвертое место набрав 31 очко в 25 матчах. В следующем матче 12 ноября бело-голубые примут нижнекамский "Нефтехимик".

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