"Торпедо" победило "СКА-Хабаровск" в матче Олимп - ФНЛ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московское "Торпедо" одержало победу над "СКА-Хабаровском" со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе "Спортивный городок" в Лужниках, где "Торпедо" проводило матч из-за запрета полиции играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, который по окончании 2019 года закроется на реконструкцию.

В составе "Торпедо" забили Сергей Божин (45+1) и Иван Сергеев (53). У "СКА-Хабаровска" отличился Рамазан Гаджимурадов (63), на 90-й минуте встречи удаленный за вторую желтую карточку. Сергеев забил 13-й гол в 21 матче, он является лучшим бомбардиром первенства.

"Торпедо" продолжает лидировать в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 50 очков в 21 матче. "СКА-Хабаровск" идет восьмым, имея в активе 31 очко.

В следующем туре 9 ноября "Торпедо" на выезде сыграет с саранской "Мордовией", а "СКА-Хабаровск" на домашнем поле сыграет с "Чайкой" (Ростовская область). Обе встречи пройдут 9 ноября.

Результаты других матчей игрового дня:

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Армавир" - 2:1;

"Шинник" (Ярославль) - "Нижний Новгород" - 1:3;

"Ротор" (Волгоград) - "Енисей" (Красноярск) - 2:1;

"Чертаново" (Москва) - "Факел" (Воронеж) - 4:0;

"Чайка" - "Балтика" (Калининград) - 1:0;

"Химки" (Московская область) - "Текстильщик" (Иваново) - 2:1.