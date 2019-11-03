Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера "Баварии"

Исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" назначен Ханс Флик, который будет готовить команду к матчу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (6 ноября в Мюнхене) и встрече чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (9 ноября в Мюнхене).

"Результаты нашей команды в последние недели показали нам, что необходимо действовать, - сказал генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. - Ули Хёнесс (президент "Баварии" - прим. ТАСС), Хасан Салихамиджич (спортивный директор "Баварии" - прим. ТАСС) и я в воскресенье открыто и серьезно поговорили с Нико, мы пришли к единодушному итогу, что Нико больше не является главным тренером "Баварии". Мы все сожалеем об этом, я хотел бы поблагодарить Нико за его работу, особенно за победу в чемпионате и Кубке Германии в прошлом сезоне".

"Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент, - отметил Ковач. - Результаты и то, как мы сыграли в последнем матче, заставили меня принять это решение. Мы с моим братом Робертом благодарим "Баварию" за последние полтора года, за это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего".

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" после 10 туров занимает четвертое место, набрав 18 очков и на четыре очка отставая от лидирующей "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. В субботу "Бавария" в матче 10-го тура крупно проиграла "Айнтрахту" из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:5.

Ковач возглавил "Баварию" в 2018 году, под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. До "Баварии" он был главным тренером "Айнтрахта", с которым в 2018 году выиграл Кубок Германии, обыграв в финале "Баварию". В качестве игрока Ковач играл за "Баварию" в 2001-2003 годах, выиграв с ней чемпионат Германии и став обладателем Межконтинентального кубка.