Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера "Баварии"

Исполняющим обязанности назначен Ханс Флик
Нико Ковач EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Нико Ковач
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 3 ноября. Хорватский специалист Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера немецкого футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему
"Бавария" с разгромным счетом уступила "Айнтрахту" в матче чемпионата Германии по футболу

Исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" назначен Ханс Флик, который будет готовить команду к матчу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (6 ноября в Мюнхене) и встрече чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (9 ноября в Мюнхене).

"Результаты нашей команды в последние недели показали нам, что необходимо действовать, - сказал генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. - Ули Хёнесс (президент "Баварии" - прим. ТАСС), Хасан Салихамиджич (спортивный директор "Баварии" - прим. ТАСС) и я в воскресенье открыто и серьезно поговорили с Нико, мы пришли к единодушному итогу, что Нико больше не является главным тренером "Баварии". Мы все сожалеем об этом, я хотел бы поблагодарить Нико за его работу, особенно за победу в чемпионате и Кубке Германии в прошлом сезоне".

"Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент, - отметил Ковач. - Результаты и то, как мы сыграли в последнем матче, заставили меня принять это решение. Мы с моим братом Робертом благодарим "Баварию" за последние полтора года, за это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего".

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" после 10 туров занимает четвертое место, набрав 18 очков и на четыре очка отставая от лидирующей "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. В субботу "Бавария" в матче 10-го тура крупно проиграла "Айнтрахту" из Франкфурта-на-Майне со счетом 1:5.

Ковач возглавил "Баварию" в 2018 году, под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. До "Баварии" он был главным тренером "Айнтрахта", с которым в 2018 году выиграл Кубок Германии, обыграв в финале "Баварию". В качестве игрока Ковач играл за "Баварию" в 2001-2003 годах, выиграв с ней чемпионат Германии и став обладателем Межконтинентального кубка.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
Футболист "Эвертона" Гомеш госпитализирован после матча с "Тоттенхэмом" с переломом ноги
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС