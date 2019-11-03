Программа 15-го тура чемпионата России по футболу завершится тремя матчами в понедельник

Встреча между "Уралом" и "Оренбургом" начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Станислав Васильев. Руководство клуба из Екатеринбурга должно быть довольно выступлением команды в первой части сезона - подопечные Дмитрия Парфенова занимают шестое место в турнирной таблице, сыграют в четвертьфинале Олимп - Кубка России благодаря победе над тульским "Арсеналом" (2:2 в основное время, 5:4 в серии пенальти) на предыдущей стадии. Несмотря на то что в последних пяти матчах во всех турнирах "Урал" победил лишь однажды, он по-прежнему продолжает прогрессировать и раскрывать свой потенциал.

Дела "Оренбурга" куда хуже, клуб расположился на 12-й строчке в турнирной таблице (15 очков), но отрыв от 16-го, последнего места составляет всего два очка. В октябре "Оренбург" победил лишь однажды - в матче против "Динамо" (2:0), при этом проиграл в двух встречах, включая игру 1/8 финала Олимп - Кубка России с подмосковными "Химками" (1:2). В семи очных встречах между "Уралом" и "Оренбургом" пять раз победу одерживали екатеринбуржцы.

Судья Владислав Безбородов в 16:30 по мск даст стартовый свисток в матче между "Крыльями Советов" и "Рубином", которые занимают 9-е и 10-е места соответственно. Вторую игру своей команды пропустит главный тренер самарцев Миодраг Божович, который продолжает отбывать пятиматчевую дисквалификацию за участие в потасовке в игре 13-го тура с "Оренбургом" (1:0), также встречу пропустит защитник Александр Анюков, ударивший игрока "Оренбурга" и получивший за это двухматчевую дисквалификацию. Самарцы выиграли два матча из трех в октябре, правда, голами не отметился нападающий Александр Соболев, который с 10 мячами является одним из лидеров в гонке бомбардиров российского чемпионата.

"Рубин" на одно очко отстает от "Крыльев Советов", у которых в активе 17 баллов. В двух последних играх РПЛ клуб из столицы Республики Татарстан сыграл две безголевые ничьи. Встречу с самарцами пропустят из-за повреждений защитники Владимир Гранат и Сильвие Бегич.

"Спартак" сыграет с "Арсеналом"

Тур завершится в Москве, где в 19:00 мск "Спартак" на своем поле начнет матч с "Арсеналом", встречу рассудит Алексей Сухой. Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пока не проигрывает, на счету команды под его руководством ничья с "Рубином" (0:0) и разгром "Локомотива" (3:0) в чемпионате, а также выход в четвертьфинал Олимп - Кубка России благодаря победе над "Ростовом" (2:1). Выделяется Зелимхан Бакаев, полузащитник становится ключевым игроком расстановки "Спартака".

Красно-белые идут седьмыми с 18 очками, отставание от занимающего пятое место ЦСКА составляет 9 очков.

"Арсенал", по итогам прошлого сезоне завоевавший право на участие в еврокубках, к экватору сезона подходит с пятиматчевой серией без побед, команда забила три мяча в последних пяти встречах РПЛ. Тульский клуб занимает 11-е место с 16 очками в активе.