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НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

Первой звездой стал чешский нападающий Якуб Врана

ТАСС, 4 ноября. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на понедельник "Вашингтон" на домашней площадке одержал победу над "Калгари" (4:2), Кузнецов отметился двумя результативными передачами. 27-летний форвард "Вашингтона" набрал 11 очков (5 шайб + 6 передач) в текущем сезоне.

Первой звездой дня признан партнер Кузнецова по команде чешский форвард Якуб Врана, который в матче с "Калгари" впервые оформил хет-трик в НХЛ.

Второй звездой дня стал американский форвард "Чикаго" Патрик Кейн, забросивший победную шайбу в гостевом матче с "Анахаймом" (3:2 ОТ).

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