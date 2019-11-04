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Лига чемпионов

Ожидание "Лейпцига" с воспоминаниями о "Баварии". Как "Зенит" играл с немецкими клубами

Матч Лиги чемпионов "Зенит" - "Лейпциг" пройдет во вторник на стадионе "Газпром Арена"
Матч 1/2 финала Кубка УЕФА "Бавария" - "Зенит", 24 апреля 2008 года Вячеслав Евдокимов/"ТАСС"
Описание
Матч 1/2 финала Кубка УЕФА "Бавария" - "Зенит", 24 апреля 2008 года
© Вячеслав Евдокимов/"ТАСС"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" готовится провести матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". Эта игра станет четвертой между командами на еврокубковой арене.

Первая игра в рамках нынешнего группового этапа, которая состоялась 23 октября в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев. До этого клубы противостояли друг другу в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18, тогда "Зенит" уступил по сумме двух встреч (1:2 - в гостях, 1:1 - дома). Теперь команды играют друг против друга в групповом этапе Лиги чемпионов, и у сине-бело-голубых уже возникали трудности с немецкими клубами на это стадии.

В сезоне-2014/15 "Зенит" играл в одной группе с леверкузенским "Байером", вместе с ними также выступали португальская "Бенфика", соперничающая с петербуржцами и в этом сезоне, и "Монако". В том сезоне команда под руководством Андре Виллаш-Боаша неплохо провела две стартовые встречи против "Бенфики" (2:0) и "Монако" (0:0), но первые очки были потеряны в матче с "Байером" (0:2), точно такая же ситуация произошла и с подопечными Сергея Семака, которые потерпели первое поражение в группе как раз в игре с "Лейпцигом". Ответная встреча в 2014 году завершилась победой немцев (2:1), и в итоге эти два поражения стали ключевыми в определении дальнейшего участия сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

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"Зенит" занял лишь третье место в группе и присоединился к командам в Лиге Европы на стадии 1/8 финала. Команде Семака необходимо избежать повтора той истории, ведь если клуб из Санкт-Петербурга уступит "Лейпцигу" в ответной встрече, то это серьезно уменьшит шансы петербуржцев на проход в плей-офф. На данный момент "Зенит" находится на второй строчке в группе с 4 очками в активе, французский "Лион" с таким же количеством набранных баллов идет третьим и имеет неплохие шансы на победу в домашнем матче с "Бенфикой", у которой 3 очка в активе.

Если сине-бело-голубые выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, то болельщикам стоит надеяться, что их клубу при жеребьевке не выпадет немецкая команда, как это было в сезоне-2013/14 с дортмундской "Боруссией". Звездный состав петербуржцев в лице Халка, Акселя Витселя и Саломона Рондона не помог "Зениту" избежать поражения по сумме двух встреч - великолепной гостевой победы в ответной игре со счетом 2:1 не было достаточно после домашнего поражения в первом матче (2:4). В четвертьфинале "Боруссия" уступила испанскому "Реалу" по сумме двух встреч (0:3, 2:0), который в итоге стал победителем того розыгрыша Лиги чемпионов.

Разгром "Баварии" в 2008 году

Одним из главных достижений "Зенита" на еврокубковой арене является победа в Кубке УЕФА сезона-2007/08. Тогда клуб из Санкт-Петербурга обыграл в финале шотландский "Рейнджерс" (2:0). Затем в розыгрыше Суперкубка УЕФА петербуржцы оказались сильнее английского "Манчестер Юнайтед" (2:1).

А вот путь к финалу второго по значимости еврокубкового турнира лежал через непростых соперников из Германии. В четвертьфинале петербургская команда, возглавляемая тогда голландцем Диком Адвокатом, встречалась с "Байером", и благодаря крупной гостевой победе в первой игре (4:1) "Зенит" прошел в полуфинал, в ответной встрече хозяева потерпели поражение, единственный гол забил нападающий немецкого клуба Дмитрий Булыкин.

В полуфинале состоялась, пожалуй, самая памятная встреча "Зенита" с немецкими клубами - подопечные Адвоката играли с мюнхенской "Баварией". Первый матч в Германии завершился вничью со счетом 1:1, и многие ждали серьезной борьбы в ответной игре. Однако петербуржцы смогли разгромить именитого соперника, забив четыре безответных мяча.

Матч Лиги чемпионов "Зенит" - "Лейпциг" пройдет во вторник на стадионе "Газпром Арена", вмещающем 62 315 зрителей. Встреча начнется в 20:55 мск.

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