Пропустили Португалию вперед. "Зенит" проиграл на выезде "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 24 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" потерпел гостевое поражение от немецкого "Лейпцига" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе "Ред Булл" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Неудача подопечных Сергея Семака дала высокий шанс Португалии обогнать Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В итоге благодаря победе португальской "Бенфики" над французским "Лионом" (2:1) Португалия поднялась на шестую строчку, имея в активе 43,849 баллов, у России осталось 43,549 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Футболисты "Зенита" находятся в отличной форме - в последних трех матчах во всех турнирах подопечные Семака уверенно завоевали девять очков, обыграв "Бенфику" в Лиге чемпионов (3:1), а также "Урал" (3:1) и "Ростов" (6:1) в чемпионате России. А отсутствие травмированных, кроме выбывшего на восемь месяцев защитника Эмануэля Мамманы, говорило о том, что петербуржцы приехали в оптимальном составе, чтобы добиться уверенной победы.

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Как утверждают многие немецкие журналисты, команда Юлиана Нагельсмана находится в кризисе, хотя сам 32-летний специалист с небольшой ухмылкой реагировал на такое утверждение. Главный тренер "Лейпцига" защищал своих футболистов на пресс-конференции перед матчем, уверяя, что его "игроки выйдут играть только на победу". В итоге команда Нагельсмана показала отличный футбол и заслуженно выиграла, одержав волевую победу. Семак выставил точно такой же состав, который разгромил "Ростов". А вот Нагельсман внес коррективы - вместо двух ярко выраженных форвардов на позицию центрального нападающего был поставлен Тимо Вернер, которого Нагельсман в итоге заменил после первого тайма, под ним играл атакующий полузащитник Эмиль Форсберг с двумя крайними хавбеками Марселем Забитцером и Адемолом Лукманом. Мощная поддержка обеих команд Чтобы скоротать время ожидания начала матча, зрители могли насладиться игрой молодежных команд "Лейпцига" и "Зенита" в рамках Юношеской лиги УЕФА. Небольшой стадион собрал 471 зрителя, а игроки выдали красивый и эмоциональный футбол, который был наполнен опасными моментами. Подопечные Константина Зырянова смогли сравнять счет во втором тайме, пропустив гол в стартовой половине встречи. Матч завершился заслуженной ничьей - 1:1. На игре присутствовали активные болельщики "Зенита", которые громко гнали юных футболистов своего любимого клуба вперед. Стоит отметить, что молодежь "Лейпцига" осталась без организованной поддержки. Заполняющиеся трибуны стадиона "Ред Булл", который вмещает 44 тыс. зрителей, уже за два часа до стартового свистка подтверждали повышенный интерес к матчу. На игре присутствовало 41 058 человек, 1500 из них - болельщики петербургского клуба. Фанаты "Зенита" организовали проход в центре Лейпцига в качестве акции поддержки своего любимого клуба. А в течение матча можно было слышать не только пение немецких болельщиков, но и громкие "заряды" петербургских фанатов. Болельщики немецкого клуба организовали красочный перформанс перед стартовым свистком. Фанаты разместили портрет женщины и баннер с надписью "Известно во всем мире, что мы будем биться в каждом матче". Заслуженная победа "Лейпцига" Активная поддержка болельщиков вдохновила команду Нагельсмана - "Лейпциг" сразу ринулся в атаку. На первой же минуте встречи опасный удар нанес Конрад Лаймер, но Михаил Кержаков в прекрасном прыжке не позволил мячу залететь в верхний угол. После этого немцы продолжали контролировать ход матча, заставляя играть "Зенит" на контратаках, которые не приводили к опасным моментам.

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Одну из редких возможностей "Зенит" имел на 10-й минуте, когда Дуглас Коста точно подал на Себастьяна Дриуcси, но аргентинец не смог удачно приложиться и пробить по мячу. Второй шанс, предоставленный на 25-й минуте, сине-бело-голубые уже не упустили. Защитник Ярослав Ракицкий точным и сильным ударом из-за пределов штрафной площади пробил в угол ворот Питера Гулачи, открыв счет в матче. Пропущенный гол только разозлил "Лейпциг", хозяева стали играть провокационнее, совершать больше грубых фолов, но продолжали наступать на ворота "Зенита". Главным катализатором атак хозяев был Вернер, который действовал не только на острие, но и участвовал в созидании атакующих действий. Как ни странно, но Нагельсман заменил молодого форварда перед началом второго тайма, объяснив это тем, что команде необходимо было поменять тактику. В составе "Зенита" в первом тайме стоит отметить надежную игру Кержакова, который выручил своих партнеров в нескольких эпизодах. Нагельсман выпустил на позицию Вернера бразильского форварда Матеуса Кунью, решив увеличить давление на "Зенит" по флангам. Результата этих изменений пришлось ждать недолго - на 48-й минуте "Лейпциг" разыграл прекрасную комбинацию возле штрафной площади "Зенита", мяч дошел до Лаймера, который неотразимо пробил в дальний угол, сравняв счет. "Зенит" практически перестал владеть мячом, а лишь держал оборону в течение многочисленных атак хозяев. "Лейпциг" постоянно находился возле штрафной Кержакова, то и дело пытаясь найти лазейку к воротам петербуржцев. Сине-бело-голубые изредка подходили к пределам штрафной площади немецкого клуба, можно лишь вспомнить неточный удар Йордана Осорио с нескольких метров или упущенный момент Шатова, который пробил слишком высоко из выгодной позиции. "Лейпциг" заслуженно преобразовал игровое преимущество в гол. Никем не прикрытый Забитцер принял мяч на углу штрафной площади гостей и прекрасным ударом отправил снаряд в дальнюю "девятку". После этого хозяева стали играть спокойнее и осторожнее, предпочитая уже строить игру от обороны. Петербуржцы же пытались найти способ сравнять счет, но защита "Лейпцига" сыграла надежно до конца матча. "Нужно сделать правильные выводы" "Лейпциг" заслужил победу в матче с "Зенитом", что честно признал Семак на послематчевой пресс-конференции. "Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше", - отметил специалист.

Семак заявил, что его подопечные совершали много брака во втором тайме, что и привело к пропущенным голам. "Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки "Лейпцига" выглядели острее", - заявил главный тренер "Зенита". В течение всего матча не было видно уверенности "Зенита", футболисты почти не применяли прессинг, который болельщики привыкли видеть в последних играх команды. Команда Семака слишком часто надеялась на контратаки, которые очевидно себя не оправдали. "Очень слабо сыграла атака у "Зенита" - и [Сердар] Азмун, и [Артем] Дзюба, в средней линии было то же самое. Мало было созидательной игры, игра со стороны "Зенита" не смотрелась, я думаю, что "Зенит" должен сделать выводы после этого матча", - отметил в беседе с ТАСС бывший тренер сборной России Валерий Газзаев, добавивший, что главная опасность в атаке "Зенита" исходила от защитников Ракицкого и Осорио. "Зениту" предстоит два домашних матча в следующих турах группового этапа - против "Лейпцига" (5 ноября) и "Лиона" (27 ноября). "Нас ждут два домашних матча в Лиге чемпионов. К ним надо готовиться как к финалу, отдать все силы на эти игры", - подчеркнул капитан "Зенита" Бранислав Иванович. "Конечно [будет другой матч], потому что мы играем дома, всегда стадион заполнен и несет тебя вперед", - сказал полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев. "Лейпциг" лидирует в группе G, имея в активе шесть очков после трех матчей. "Зенит" идет на втором месте (4 очка), на третьем - "Лион"(4), на четвертой - "Бенфика" (3).