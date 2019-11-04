Тренер Чалов: успехом "Крыльев Советов" в нынешнем сезоне станет сохранение прописки в РПЛ

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Старший тренер самарских "Крыльев Советов" Войо Чалов считает, что успехом для команды по итогам сезона станет сохранение места в премьер-лиге. Об этом он сообщил журналистам в понедельник после матча чемпионата России с казанским "Рубином" в Самаре.

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" в матче чемпионата России по футболу

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В матче 15-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0. "Крылья Советов" поднялись на шестое место в турнирной таблице.

"Мы довольны быть в первой десятке [турнирной таблицы]. Главное - не попасть в стыковые матчи", - сказал Чалов.

Войо Чалов исполнял обязанности главного тренера "Крыльев Советов" в матче с "Рубином" вместо Миодоага Божовича, который был дисквалифицирован за стычку в матче с "Оренбургом".

В следующем матче "Крылья Советов" на выезде сыграют с московским "Спартаком". Игра пройдет 9 ноября.