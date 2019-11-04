Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер Чалов: успехом "Крыльев Советов" в нынешнем сезоне станет сохранение прописки в РПЛ

Самарская команда поднялась на шестое место после матча с "Рубином", в котором сыграла вничью

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Старший тренер самарских "Крыльев Советов" Войо Чалов считает, что успехом для команды по итогам сезона станет сохранение места в премьер-лиге. Об этом он сообщил журналистам в понедельник после матча чемпионата России с казанским "Рубином" в Самаре.

На эту тему
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" в матче чемпионата России по футболу

В матче 15-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0. "Крылья Советов" поднялись на шестое место в турнирной таблице.

"Мы довольны быть в первой десятке [турнирной таблицы]. Главное - не попасть в стыковые матчи", - сказал Чалов.

Войо Чалов исполнял обязанности главного тренера "Крыльев Советов" в матче с "Рубином" вместо Миодоага Божовича, который был дисквалифицирован за стычку в матче с "Оренбургом".

В следующем матче "Крылья Советов" на выезде сыграют с московским "Спартаком". Игра пройдет 9 ноября.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Эксперты России и WADA обсудят изменения в базе данных лаборатории в середине ноября
Предполагалось, что совместное заседание пройдет 23 октября в Лозанне, однако его пришлось перенести, поскольку экспертам Всемирного антидопингового агентства потребовалось больше времени на изучение ответа российской стороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС