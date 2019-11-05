Брагин доволен результатом молодежной сборной России по хоккею в первом матче Суперсерии

"Результатом я доволен, это была первая игра, она всегда непростая, - заявил Брагин. - Многие ребята вообще первый раз в Канаде, впервые почувствовали, что это такое - быстрый взрывной хоккей, когда решения нужно принимать так быстро. Ошибки были, постараемся их убрать, канадцы забили очень легкие голы - после наших тактически неверных действий. Безусловно, трудная дорога, акклиматизация - все это сказывается на действиях игроков, но нужно делать меньше ошибок в плане тактики, будем улучшать качество нашей игры".

"Каждый раз, когда получается представлять свою страну - настроение отличное, - сказал нападающий команды Александр Хованов. - Требования тренерского штаба мне хорошо знакомы, Валерий Николаевич объяснил нюансы игры в неравных составах, в своей зоне. Эта победа многое говорит о том, что мы можем играть под давлением, независимо от положения, в котором находимся. Оказаться в Чехии на молодежном чемпионате мира - мечта для всех здесь, я помню, как смотрел тот матч, в котором наша команда отыгралась с 0:3 и выиграла, с тех пор мечтаю выиграть золото чемпионата мира в составе молодежной команды".

Суперсерия, в которой команда России играет против сборных QMJHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL) проводится в 17-й раз. Победитель серии определится по наибольшему количеству очков в очных матчах. Очки канадских команд суммируются. 6 ноября россияне сыграют второй матч против команды QMJHL, 8 и 12 ноября пройдут встречи против сборной OHL, 14 и 15 ноября - против сборной WHL.