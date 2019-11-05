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Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею одержала волевую победу на старте молодежной Суперсерии

Россияне обыграли сборную юниорской лиги Квебека, по две шайбы забросили Александр Хованов и Дмитрий Завгородний
Описание
© Федерация хоккея России

ТАСС, 5 ноября. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) одержала победу со счетом 4:3 над командой Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) в стартовом матче Суперсерии. Встреча прошла в канадском городе Сент-Джон (провинция Нью-Брансуик).

В составе россиян шайбы забросили капитан команды Александр Хованов (13-я, 49-я минуты) и Дмитрий Завгородний (40, 57). У канадцев отличились Габриэль Фортье (24), Доусон Мерсер (30), Джейкоб Пеллетье (38).

Сборной России победу принесли голы звена, сформированного из игроков, выступающих в QMJHL: Хованов и Завгородний набрали по 4 очка. Участие в матче из-за травмы не принял фаворит драфта НХЛ 2020 года Алексис Лафренье - второй бомбардир лиги Квебека текущего сезона с 43 очками в 18 играх. С ним в звене за "Римуски Осеаник" в QMJHL играет Завгородний - третий бомбардир лиги с 36 очками в 18 играх.

Суперсерия, в которой команда России играет против сборных QMJHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL) проводится в 17-й раз. Победитель серии определится по наибольшему количеству очков в очных матчах. Очки канадских команд суммируются. 6 ноября россияне сыграют второй матч против команды QMJHL, 8 и 12 ноября пройдут встречи против сборной OHL, 14 и 15 ноября - против сборной WHL.

Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной четыре победы (2010, 2012, 2014, 2018). Турнир является подготовительным к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.

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