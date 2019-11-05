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Летние олимпийские виды спорта

Глава КЧР выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Василенко

Бывший спортсмен скончался на 44-м году жизни
Глава КЧР Рашид Темрезов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава КЧР Рашид Темрезов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил соболезнования семье скончавшегося олимпийского чемпиона Дмитрия Василенко и отметил, что прославленный гимнаст всегда будет примером для молодых спортсменов. Об этом Темрезов написал во вторник на своей странице в Instagram.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике из Карачаево-Черкесии Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни. О смерти спортсмена стало известно 4 ноября.

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На 44-ом году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни наш прославенный спортсмен, первый и единственный олимпийский чемпион из Карачаево-Черкесии гимнаст Дмитрий Василенко. Это тяжелая утрата для всей семьи Дмитрия Андреевича и спортивного сообщества страны. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Память об этом выдающемся спортсмене, который прославил имя родной республики в 1996 году на Олимпийских играх в Атланте, завоевав золото в командном зачете, будет жить вечно! Сегодня имя Дмитрия Василенко носит спортшкола в Черкесске. Он был, есть и всегда будет примером для наших юных гимнастов, которые занимаются в этой школе и для всего подрастающего поколения, в целом. Для родной Карачаево-Черкесии он навсегда останется легендарным спортсменом. #россия #спорт #карачаевочеркесия #темрезов #кчр #кчр09

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

"На 44-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни наш прославленный спортсмен, первый и единственный олимпийский чемпион из Карачаево-Черкесии гимнаст Дмитрий Василенко. Это тяжелая утрата для всей семьи Дмитрия Андреевича и спортивного сообщества страны. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Память об этом выдающемся спортсмене, который прославил имя родной республики в 1996 году на Олимпийских играх в Атланте, завоевав золото в командном зачете, будет жить вечно!" - написал Темрезов.

Он отметил, что Василенко всегда будет примером для молодых гимнастов. "Сегодня имя Дмитрия Василенко носит спортшкола в Черкесске. Он был, есть и всегда будет примером для наших юных гимнастов, которые занимаются в этой школе, и для всего подрастающего поколения в целом. Для родной Карачаево-Черкесии он навсегда останется легендарным спортсменом", - добавил глава региона.

В 2008 году Василенко был диагностирован боковой амиотрофический склероз, вследствие которого его полностью парализовало. Данная болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет.

Василенко является победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте в командных соревнованиях. Также на его счету серебряная (1994) и бронзовая (1997) медали чемпионатов мира в команде.

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Летние олимпийские виды спорта
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