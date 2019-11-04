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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион 1996 года гимнаст Василенко умер в возрасте 43 лет

Он завоевал золото Олимпийских игр в Атланте в командных соревнованиях

ТАСС, 4 ноября. Российский гимнаст Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни. Об этом в Instagram сообщил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Прощай друг, спасибо за все. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

В 2008 году Василенко был диагностирован боковой амиотрофический склероз, вследствие которого его полностью парализовало. Данная болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет.

Василенко является победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте в командных соревнованиях. Также на его счету серебряная (1994) и бронзовая (1997) медали чемпионатов мира в команде.

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Летние олимпийские виды спорта
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