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Бокс

Боксер Ковалев будет готов вернуться на ринг в 2020 году

Ранее промоутер спортсмена заявила ТАСС, что россиянину необходим отдых
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев будет готов вернуться на ринг в 2020 году. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Бадди Макгирт.

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Ранее промоутер боксера Кэти Дува заявила ТАСС, что Ковалеву необходим отдых.

"Он будет готов вернуться на ринг. Когда? Это произойдет уже в следующем году", - сказал Макгирт.

В воскресенье 36-летний Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Он не получил серьезных травм в поединке, однако по настоянию организаторов прошел дополнительное медицинское обследование.

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

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