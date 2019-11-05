Боксер Ковалев будет готов вернуться на ринг в 2020 году

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев будет готов вернуться на ринг в 2020 году. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Бадди Макгирт.

Ранее промоутер боксера Кэти Дува заявила ТАСС, что Ковалеву необходим отдых.

"Он будет готов вернуться на ринг. Когда? Это произойдет уже в следующем году", - сказал Макгирт.

В воскресенье 36-летний Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Он не получил серьезных травм в поединке, однако по настоянию организаторов прошел дополнительное медицинское обследование.

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.