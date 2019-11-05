Егоров: первый гол ФК "Краснодар" в матче против "Ростова" был засчитан верно

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и "Ростовом" Алексей Еськов на третьей компенсированной ко второму тайму минуте принял правильное решение, засчитав гол нападающего хозяев Ивана Игнатьева. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

"Краснодар" ушел от поражения в матче РПЛ с "Ростовом", забив два гола в добавленное время

"Краснодар" в воскресенье дома сыграл вничью с "Ростовом" (2:2), забив оба мяча в компенсированное ко второму тайму время - на третьей и пятой добавленных минутах. В эпизоде с первым мячом форвард краснодарцев Игнатьев получил мяч на линии офсайда. В телетрансляции линия, фиксирующая положение "вне игры", не давала точного представления о том, кто был ближе к воротам гостей - форвард домашней команды или защитник гостей Рагнар Сигурдссон. На стоп-кадрах, подготовленных для видеоассистента рефери (VAR) Василия Казарцева и его помощника Алексея Матюнина, видно, что решение засчитать взятие ворот было принято верно.

"Мы не имеем никакого отношения к тому, что показывают по телевизору, - заявил Егоров. - Вы видели, что Еськов не сразу продолжил игру, он беседовал с VAR. У меня не было сомнений в том, что гол нужно было засчитывать. Откуда была взята неправильная картинка, я не знаю".

После 15 туров "Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Ростов", в активе которого 30 очков, находится на второй позиции.