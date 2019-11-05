Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Баскетболист Швед претендует на включение в символическую пятерку десятилетия Евролиги

Всего в список войдет 50 спортсменов, голосование начнется в 2020 году
Алексей Швед Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Швед
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Российский защитник Алексей Швед, в настоящее время выступающий за подмосковные "Химки", вошел в число претендентов на включение в символическую пятерку десятилетия (2010-2020 гг.) баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему
Баскетболист "Химок" Эванс стал самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ

Всего в список войдет 50 спортсменов, голосование за баскетболистов начнется в 2020 году. В нем примут участие тренеры, спортсмены и представители СМИ. На данный момент в число претендентов также входят бывшие игроки ЦСКА россиянин Виктор Хряпа, американец Кори Хиггинс и серб Ненад Крстич. Также в список номинантов вошли греки Георгиос Принтезис, Яннис Бурусис и Костас Слукас, американцы Девин Смит и Майкл Батист, испанец Руди Фернандес, хорват Анте Томич и итальянец Луиджи Датоме.

Шведу 30 лет, он выступает за "Химки" с 2015 года (также игрок провел в составе клуба сезон-2006/07), до этого игрок выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс", российские ЦСКА (Москва) и "Динамо" (Москва). В составе ЦСКА, за который игрок выступал с 2006 по 2012 год, Швед стал четырехкратным чемпионом России (2008, 2009, 2011, 2012), победителем Евролиги (2008).

В текущем сезоне Швед провел шесть игр в Евролиге, в которых в среднем набирал 21,2 очка и делал шесть результативных передач. "Химки" располагаются на пятом месте после шести туров (четыре победы, два поражения).

Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Из Югры в столицу. Всемирная шахматная олимпиада 2020 года пройдет в Москве
Соответствующие контракты для переноса мероприятия пока находятся в рабочей стадии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС