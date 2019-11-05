Баскетболист Швед претендует на включение в символическую пятерку десятилетия Евролиги

ТАСС, 5 ноября. Российский защитник Алексей Швед, в настоящее время выступающий за подмосковные "Химки", вошел в число претендентов на включение в символическую пятерку десятилетия (2010-2020 гг.) баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего в список войдет 50 спортсменов, голосование за баскетболистов начнется в 2020 году. В нем примут участие тренеры, спортсмены и представители СМИ. На данный момент в число претендентов также входят бывшие игроки ЦСКА россиянин Виктор Хряпа, американец Кори Хиггинс и серб Ненад Крстич. Также в список номинантов вошли греки Георгиос Принтезис, Яннис Бурусис и Костас Слукас, американцы Девин Смит и Майкл Батист, испанец Руди Фернандес, хорват Анте Томич и итальянец Луиджи Датоме.

Шведу 30 лет, он выступает за "Химки" с 2015 года (также игрок провел в составе клуба сезон-2006/07), до этого игрок выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс", российские ЦСКА (Москва) и "Динамо" (Москва). В составе ЦСКА, за который игрок выступал с 2006 по 2012 год, Швед стал четырехкратным чемпионом России (2008, 2009, 2011, 2012), победителем Евролиги (2008).

В текущем сезоне Швед провел шесть игр в Евролиге, в которых в среднем набирал 21,2 очка и делал шесть результативных передач. "Химки" располагаются на пятом месте после шести туров (четыре победы, два поражения).