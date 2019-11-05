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Футбол в России

Футболист Фомин заявил, что психологически был готов к вызову в сборную России

Игрок может дебютировать в национальной команде в матчах с Бельгией и Сан-Марино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Защитник "Уфы" Даниил Фомин заявил, что психологически был готов к вызову в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом 22-летний футболист заявил ТАСС.

В понедельник был объявлен состав сборной России из 25 футболистов на предстоящие матчи. Фомин впервые был приглашен в национальную команду.

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"Мы тренируемся, работаем ради таких шансов. Я думаю, что готов психологически к этому вызову, я проходил этапы молодежных сборных. Мне очень приятен вызов в сборную, хочется попробовать и показать себя", - отметил Фомин.

Также игрок дал комментарий пресс-службе уфимского клуба.

"Мечты сбываются, очень счастлив вызову, ради этого и трудился, - сказал Фомин. - Не ожидал вызова в сборную, узнал о нем сегодня после тренировки от Николая Сафрониди (тренер "Уфы" - прим. ТАСС), сначала не поверил ему, подумал, что это шутка. Понимаю, что надо продолжать много работать и качественно играть".

Фомин перешел в "Уфу" из "Краснодара-2" летом 2019 года. В составе уфимцев защитник провел 16 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Сборная России встретится с командой Бельгии 16 ноября, матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. Матч против команды Сан-Марино, который станет заключительным для российской команды в текущем отборочном турнире, россияне проведут на выезде 19 ноября, начало - 22:45 мск.

Теги
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