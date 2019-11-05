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Допинг в спорте

Будущий глава WADA заявил о необходимости уберечь спорт от падения в пропасть

По мнению Витольда Баньки, Всемирное антидопинговое агентство должно чаще прибегать к наказанию

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Министр спорта Польши Витольд Банька предостерег, что международный спорт находится в шаге от падения в пропасть, поэтому на посту главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) он намерен вернуть ему доверие со стороны общественности. Об этом он заявил во вторник на Всемирной конференции по допингу в спорте, которая проходит в Катовице.

Банька является единственным кандидатом на пост главы WADA, его кандидатуру совет учредителей должен утвердить 7 ноября. На посту президента WADA поляк сменит британца Крейга Риди, чьи полномочия истекут 31 декабря.

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"Спорт - прекрасная идея, последняя в мире, обладающая силой объединять людей независимо от их политических взглядов, религии, цвета кожи или возраста. Эту идею необходимо сохранить, в противном случае это будет конец спорта, люди повернутся к нему спиной, они не захотят смотреть соревнования, в которых принципы "Быстрее, выше, сильнее" будут возможны только через обман. Боюсь, что мы уже смотрим в пропасть, еще шаг вперед и мы упадем, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы спасти эту идею", - сказал Банька.

"Для этого нам иногда придется принимать трудные решения. Тем не менее, я убежден, что мы сможем их сделать, мы не должны позволять никому быть выше закона, будь то один спортсмен, тренер или страна. Независимо от того, кто они, если они нарушают правила и действуют против идеи чистого спорта, они должны быть строго наказаны", - добавил он.

По его мнению, WADA должно чаще прибегать к наказанию, а не просто "грозить пальчиком". "Я убежден, что в некоторых случаях только давление, связанное с несоблюдением кодекса, может привести к серьезным реформам. Я говорю по собственному опыту, поскольку знаю, как развивалась польская антидопинговая система с 2016 года", - подчеркнул Банька.

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Допинг
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